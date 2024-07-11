Uzmanından boğulma olaylarına müdahale edecek kişilere uyarı - Son Dakika
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Genel

Uzmanından boğulma olaylarına müdahale edecek kişilere uyarı

Yüzme antrenörü Ahmet Pözüt, boğulma vakalarına müdahale edecek kişilerin eğitimli olması gerektiğini ve boğulma tehlikesi geçiren kişiye arkasından yaklaşarak müdahale etmeleri gerektiğini belirtti. Pözüt, yüzme bilmeyenlerin su bölgelerinden uzak durmalarını ve boğulma vakası görüldüğünde hemen sağlık ekiplerine haber verilmesini tavsiye etti.

11.07.2024 20:33
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Uzmanından boğulma olaylarına müdahale edecek kişilere uyarı

Yüzme antrenörü Ahmet Pözüt:

"Can güvenliğini aldıktan sonra bu suda boğulan kişinin önünden değil de arkasından yaklaşıp sakince onu sudan çıkarmaya çalışması gerekiyor"

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde yüzme antrenörü boğulma vakalarına müdahale edecek kişinin eğitimli ve boğulma tehlikesi geçiren kişiye önünden değil, arkasında yaklaşıp müdahale edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Yurt genelinde sıcak havalarla birlikte vatandaşlar, deniz, gölet, havuz, baraj gibi su bölgelerinde serinlemeye çalışıyor. Serinlemeye çalışılırken boğulma ve boğulma tehlikesi yaşanılıyor. Cizre ilçesinde vatandaşlar, özelikle Dicle Nehri'nde serinlemeyi tercih ediyor. Bununla can kayıpları yaşanıyor.

Yüzme antrenörü Ahmet Pözüt, boğulma vakalarını önleme ve azaltma konusunda yüzme eğitimi verdiklerini söyledi. Son dönemlerde boğulma vakalarında artış görülmekte olduğunu belirten Pözüt, "Havaların ısınmasıyla beraber vatandaşlarımız serinlemek amaçlı göletlere, nehir kenarlarına girdiklerini görüyoruz. Bu durum yetişkinlerde dahil olmak üzere çocuklar için çok tehlike arz etmektedir. Yüzme bilmeyenlerin gölet, nehir kenarları ve yasaklı bölgelerden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Projeler ve eğitimlerle beraber bir nebze de olsa boğulma vakalarının azalması konusunda çalışmalar yapmaktayız" dedi.

Boğulma vakası görüldüğünde sağlık ekiplerine hemen haber verilmesi gerektiğini aktaran Pözüt, "Nehirde ya da suda boğulan bir kişiyi gördüğümüz ve kesinlikle müdahale edecek olan kişi yüzme bilen ve eğitimini almış birisi olması gerekiyor. Yapılacak olan ilk müdahale kendi can güvenliğini almak gerekmektedir. Can güvenliğini aldıktan sonra bu suda boğulan kişinin önünden değil de arkasından yaklaşıp sakince onu sudan çıkarmaya çalışması gerekiyor. Boğulan kişi can havliyle çırpındığı için arkasından yaklaşmadığımızda cankurtaran olan kişiyi de boğabilir. Bu konuda eğer müdahale edeceksek eğitimli olmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Genel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Uzmanından boğulma olaylarına müdahale edecek kişilere uyarı - Son Dakika

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