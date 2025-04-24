Vali Gül Depremzedeleri Ziyaret Etti

İstanbul Valisi Davut Gül depremde yaralanan vatandaşları ziyaret etti

İSTANBUL - İstanbul Valisi Davut Gül Silivri'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Valimiz Davut Gül, Silivri'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde yaralanan vatandaşlarımızı tedavi gördükleri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Yaralı vatandaşlarımızın sağlık durumuna ilişkin doktorlardan bilgi alan Vali Gül, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini de iletti" ifadelerine yer verildi.