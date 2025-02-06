Vali Tavlı: Afetlere Hazırlık Her Zaman Gerekli - Son Dakika
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Genel

Vali Tavlı: Afetlere Hazırlık Her Zaman Gerekli

Samsun Valisi Orhan Tavlı, tüm afetlere hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

06.02.2025 20:08
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Vali Tavlı: "Tüm afetlere hazırlıklı olmalıyız"

SAMSUN - Samsun Valisi Orhan Tavlı, deprem başta olmak üzere tüm afetlere hazırlıklı olmak zorunda olduklarını söyledi.

AFAD ekipmanları tanıtımı ve 6 Şubat depremlerinin 2. yıldönümü anma etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Vali Orhan Tavlı ve beraberindeki protokol üyeleri etkinlikte stantları inceledi. Sergi ve ekipmanları da inceleyen Vali Tavlı, aldıkları eğitim sonrası "Destek AFAD Gönüllüsü" olan kişilere de kimliklerini takdim etti.

Ülke olarak her şehrin afetlere hazırlıklı olması gerektiğini ifade eden Vali Tavlı, "6 Şubat sadece 11 ili değil tüm Türkiye'yi etkiledi. Ülkenin yüreği yandı. 6 Şubat'ta hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Halen tedavi gören yaralılara acil şifalar diliyorum. Hepimiz deprem başta olmak üzere tüm afetlere hazırlıklı olmak zorundayız. Tedbirli olmamız lazım. Türk milleti, asrın felaketi dediğimiz 6 Şubat depremlerini asrın dayanışmasına çevirdi. Allah milletimizden razı olsun. Allah bir daha böyle deprem afeti bize yaşatmasın diliyorum" dedi.

Destek AFAD Gönüllüsü sayısında Türkiye'de ilk sıralarda yer aldıklarına da değinen Tavlı, "Samsun Valiliği koordinesinde İçişleri Bakanlığı, AFAD Başkanlığı ve İl Müdürlüğü desteği ile başta tüm kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere gönülleri eğitime alıyor. Sadece kamu kuruluşları değil, özel sektörümüz de Destek AFAD Gönüllüsü olma konusunda duyarlılar. Başta deprem olmak üzere tüm afetlere hazırlıklı olmak adına gönüllülerimizi yetiştiriyoruz. Bugün de burada yeni Destek AFAD Gönüllülerine kartlarını takdim ettik. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Afetlere hazırlık 365 gün 7/24 devam edecek. Hep birlikte afetlere hazırlıklı olmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

Etkinlik alanındaki stantlar ve ekipmanlar gün boyu ziyarete açık olacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Vali Tavlı: Afetlere Hazırlık Her Zaman Gerekli - Son Dakika

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