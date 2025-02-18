Van'da İşten Çıkarılan İşçilere Kayyum Ataması Umut Verdi - Son Dakika
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Genel

Van'da İşten Çıkarılan İşçilere Kayyum Ataması Umut Verdi

Van'da işten çıkarılan işçiler, kayyum ataması sonrası işe geri dönme umuduyla eylemlerine devam ediyor. İşçilerin, iş akitlerinin feshine yönelik yaşadıkları mağduriyetler ve kayyum atanması sonrası artan umutları gündemde.

18.02.2025 17:21
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Van'da işten çıkarılan işçiler kayyum ataması sonrası umutlandı

VAN - Van'da DEM Partili belediyeler tarafından işten çıkarılan işçiler, Van Büyükşehir Belediyesine kayyum atanmasının ardından işlerine geri dönmeyi umut ediyor.

1 Mayıs İşçi Bayramı gecesi, DEM Partili belediyeler tarafından birçok işçiye SMS gönderilerek iş akitleri feshedildi. Bunun üzerine HAK-İŞ Van Şubesi öncülüğünde başlatılan eylemler, zamanla Edremit, Tuşba ve Gevaş belediyelerinde işlerine son verilen işçilerin de katılımıyla büyüdü. Şu ana kadar bu belediyelerden yaklaşık 800 işçi işten çıkarıldı. DEM Partili İpekyolu Belediyesi önünde toplanan işçiler, yaklaşık 10 aydır eylemlerini sürdürüyor.

Öte yandan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Van Büyükşehir Belediyesini DEM Partili Abdullah Zeydan kazanmıştı. Zeydan, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında 11 Şubat Salı günü Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmeye teşebbüs" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Geçtiğimiz günlerde görevden alınan Zeydan'ın yerine İçişleri Bakanlığı tarafından Vali Ozan Balcı görevlendirildi. Kayyum atanmasının ardından işten çıkarılan işçiler, yeniden işe alınmayı bekliyor.

"Biz ekmekten tarafız"

İHA muhabirine konuşan HAK-İŞ Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz, Van Büyükşehir Belediyesine kayyum atandığını hatırlatarak, süreçte işten çıkarılanlarla birlikte eylemlerini sürdürdüklerini belirtti. Akdeniz, "Burada 10 aydır bu çadırda bekleyen, evine ekmek götüremeyen arkadaşlarımızın bir an önce işlerine geri dönmesini istiyoruz. DEM Parti göreve geldikten sonra belediyeye çok sayıda personel aldı. Ancak işten çıkardıkları arkadaşlarımız için 'personel fazlalığı, bütçe yok' gibi gerekçeler sundular. Maalesef işten çıkarılanların yerine belki iki katı personel aldılar. Bu süreç ne zamana kadar böyle devam edecek?" dedi.

"İşten çıkarıldığımı çocuklarıma dahi söyleyemedim"

İpekyolu Belediyesinden işten çıkarılan Bilal Fırat ise mahkemeleri kazanmaya başladıklarını belirterek, "Valimizden bu mağduriyetin giderilmesi için yardımcı olmasını istiyoruz. Hepimizin farklı hikayeleri var. Ben işten çıkarıldığımı çocuklarıma dahi söyleyemedim. Ancak 10 yaşındaki çocuğum, annesine 'Babam işten çıkarıldığını bana söylemedi ama ben farkındayım. Üzülmemem için bilmemezlikten geliyorum' diyor. Çocuğumun benden daha olgun davranması belki birilerine ders olur diyeceğim ama o hassasiyeti taşıdıklarını sanmıyorum. Valimizden ricamız, bir an önce bu mağduriyetin giderilmesidir" diye konuştu.

"Kayyum geldikten sonra umutlarımız arttı"

Daha önce Van Büyükşehir Belediyesinde gassal olarak görev yapan Servet Yakın ise "Yaklaşık 10 aydır eylemlerimize devam ediyoruz. Şimdi ise işimize geri dönmek istiyoruz. Kayyum geldikten sonra umutlarımız arttı. Valimizden işimize geri dönmemizi istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Politika, Ekonomi, Kayyum, Genel, Van, Son Dakika

Son Dakika Genel Van'da İşten Çıkarılan İşçilere Kayyum Ataması Umut Verdi - Son Dakika

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