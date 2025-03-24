Van'da Ramazan Öncesi Baklava Yoğunluğu - Son Dakika
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Van'da Ramazan Öncesi Baklava Yoğunluğu

Edremit'te ev hanımları, bayram için baklava siparişlerini yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.

24.03.2025 12:36
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Van'da ev baklavalarına yoğun talep

VAN - Van'ın Edremit ilçesinde ev hanımı Nazlı Yücel, Ramazan Bayramı öncesi baklava siparişlerini yetiştirmeye çalışıyor

Van'da ev hanımlarının yaptığı lezzetli baklavalar yoğun ilgi görüyor. Günlerdir tatlı mesaisini sürdüren kadınlar, vatandaşların bayramda misafirlerine ikram edecekleri baklavaları yetiştirebilmek için mesai harcıyor. Beşyol Millet Bahçesi'nde oluşturulan işletmede baklava siparişlerini yetiştirmeye çalıştığını ifade eden Nazlı Yücel isimli girişimci kadın, "Tatlı yoğunluğum çok fazla. Bazen yetiştiremediğim de oluyor. Genelde bayrama bir hafta kala yoğunluğumuz başlar" dedi.

Günde 8-10 tepsi arası baklava yaptığını aktaran Yücel, "Baklavalarımız küçük, orta ve büyük tepsilerden oluşuyor. 4 ila 6 kilogram arasında değişen baklava tepsilerimiz bin ila bin 700 TL arasında değişiyor. Kilosunu 450 TL'den satıyorum ama tepsi ile alındığında kilosu 350 TL'ye kadar düşebiliyor" ifadelerini kullandı.

Hafif olması ve insanı rahatsız etmemesinden dolayı ev baklavasının daha çok tercih edildiğine dikkat çeken Yücel, "Baklava açmak çok zor. Çok aşamalardan geçiyor. Hamurun iyice yoğrulması, yufkanın açılması gerekiyor. Onun dışında kullanılan diğer malzemeleri bütün kadınlar bilir. Çiğköfte yoğurur gibi hamurumuzu yoğuruyoruz. Bir saat dinlendikten sonra baklavamızı yapıyoruz" diye konuştu.

Annesini 3 yaşında kaybettiğini ve baklava yapmayı ablalarından öğrendiğini de sözlerine ekleyen Yücel, "Ablalarımın ellerine bakarak ve hiç hamura bulaşmadan öğrendim. Ondan sonra sipariş almaya başladım ve 7 yıldır yapıyorum. Ekseriya cevizli yapıyoruz. Fıstıklısını ise talebe göre yapıyoruz" dedi.

Konuşmasında tüm İslam aleminin yaklaşan Ramazan Bayramı'nı şimdiden kutladığını belirten Yücel, "Dünyayı iyilik kurtarsın. Her zaman iyi olsunlar. Güzellikler olsun, kalpler kırılmasın ve dünya barışla dolsun istiyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Gastronomi, Edremit, Güncel, Genel, Yaşam, Van, Son Dakika

Son Dakika Genel Van'da Ramazan Öncesi Baklava Yoğunluğu - Son Dakika

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