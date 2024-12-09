Vanlı Kuaför At Sırtında Saç Kesti - Son Dakika
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Vanlı Kuaför At Sırtında Saç Kesti

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Onur Ezel, 2024’ü at sırtında saç keserek kutladı; ödüllerlere doymadı.

09.12.2024 14:10
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Vanlı kuaför at sırtında saç kesti

Vanlı bay ve bayan kuaföründen muhteşem final

VAN - Vanlı bay ve bayan kuaförü Onur Ezel, ödüllerle geçirdiği 2024 yılını güzel bir finalle kapatmak için Van Kalesi önünde at sırtında saç kesti.

2011 yılında ülke geneli yapılan 'Anatomik Saç Kesim Yarışması'nda birinci olan Elite World Van Otel Bay ve Bayan Kuaförü Onur Ezel, bu yıl 32 ülke federasyonu başkanının katılımıyla İstanbul'da yapılan seçimlerde Dünya Kuaförler Federasyonu Van İl Başkanı seçildi. Ayrıca 'Kuaförler yıldızı' ve 'Yılın en iyi bay ve bayan kuaförü' seçilen Ezel, 2024 yılını güzel bir finalle kapatmak için at sırtında saç kesti.

Van Kalesi önündeki at çiftliğinde gerçekleştirdiği etkinlikle ilgili İHA muhabirine konuşan Ezel, 2024 yılının kendisi için bambaşka bir yıl olarak geçtiğini belirterek, "Dünya Kuaförler Federasyonu Van İl Başkanı olduktan sonra farklı şekilde aldığım ödüller vardı. Ödüllerle dolu bir yılı bu şekilde bitirmek istedik. Yani güzel bir gösteri şeklinde bir final yapmak istedim. Güzel geçtiğini düşünüyorum" dedi.

Atları çok sevdiğini ve atlara büyük bir bağımlılığının olduğunu aktaran Ezel, "At sevgisi hiçbir şeye değişilmez diyebilirim. Mesleğimi de çok sevdiğim için ikisini bir nevi birleştirmek istedim. Yani güzel bir görsel sunmak istedim ve 2024 yılını böyle bir finalle kapatmak istedim. At sırtında zor değildi. İkisine de hakim olduğum bir durum. Öyle bir sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyordum ve öyle de olmadı. Gayet güzel geçti. Umarım 2025 yılı da bu şekilde geçer. Bizim için nasıl bugün bu kadar güzel geçtiyse, 2025 yılının insanlar için güzel geçmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

At sırtında saç kesmeyi kimseye tavsiye etmediğini de sözlerine ekleyen Ezel, "Kesinlikle kimseye tavsiye etmiyorum. Bunu yapabilmek için ata hakim olmak gerek. Meslekte elbette herkes iyidir ama ata özellikle hükmedebilmek çok önemlidir" diye konuştu.

At sırtında saçını kestiren 10 yaşındaki Hiran Nur ise atları çok sevdiğini ifade ederek, "Güzel bir duyguydu. Ata güveniyordum. Çünkü atları çok seviyorum. Hiç korkmadım" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Vanlı Kuaför At Sırtında Saç Kesti - Son Dakika

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