Yağını, suyunu, mazotunu koydu ama 4 bin kilometreyi geçemedi

Sivas'ta yaşayan Gazi Doğan'ın, ekmek teknesi diyerek satın aldığı lüks marka minibüs başına dert oldu, sıfır araçtaki arızayı yetkili servisler de düzeltemedi.
Sivaslının minibüsle imtihanı firmanın sembolündeki "Yağını, suyunu, mazotunu koy, dünyayı gez" ifadesini akıllara getirdi.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan Gazi Doğan, geçtiğimiz yıl Aralık ayında lüks bir markanın Kayseri şubesinden 2 Milyon 350 bin TL ödeyerek minibüs satın aldı.
İddiaya göre aracı teslim aldıktan 4 gün sonra aracın direksiyon arızası verdiğini gören Gazi Doğan, Kayseri şubesi ile iletişime geçerek aracı servise götürdü. Servis yetkilileri araçta herhangi bir sorun olmadığını söyledi. Minibüsün Şarkışla'ya döndükten bir gün sonra aynı hatayı verdiğini gören Doğan, bu kez de Sivas'ta yetkili servis ile görüştü. 2 kez Sivas'ta da yapılan incelemede çözüm üretilemedi. Aracı 5 kez servise götürerek soruna çözüm bulmaya çalışan Gazi Doğan, yapılan kontroller esnasında otomatik kapısının ve kaloriferinin de bozulduğunu söyledi.
Minibüsü 22 Aralık 2023'te Kayseri'den aldığını ifade eden Gazi Doğan, "Bayiden sıfır lüks marka minibüs aldım. Araç 4 gün sonra arıza kodu verdi, direksiyonu kilitlemeye başladı. Aracı Kayseri bayisine götürdüm ve baktılar. Araçta bir şey yok dediler. Sadece servisteki kişi araç ile bir süre dolandı. Bilgisayara bağlamadan bir şey yok dedi ve aracı geri bana teslim etti. Bir gün sonra tekrar arıza kodu verdi ve direksiyonu yine kilitledi. Bu sefer de Sivas bayisini aradım, aracımı getirmemi istediler. Aracı getirdikten sonra aracın kodunu kontrol ettiler. Aracı tekrar bana teslim ettiler. Teslim aldıktan bir hafta sonra araç yine arızaya düştü, direksiyonu kilitledi. Sivas bayisine telefon açtım, aracı tekrar getirmemi istediler. Tekrar getirdiğimde aracın direksiyon kutusunun değişeceğini söylediler. Araç 2 gün yattı, direksiyon kutusunu değiştirdiler. Aracı geri bana teslim ettiler. Bir hafta sonra yine aynı arıza kodunu verdi" dedi.
Aracını defalarca servise götürdüğünü ifade eden Doğan, "Tekrar getirdikten sonra aracın tesisatını kontrol ettiler. Tesisatı kontrol ederken sürgülü kapı ile arka taraftaki kaloriferi bozmuşlar. Gittikten bir hafta sonra tekrar aynı arızayı verdi. Aracı getirdikten sonra merkez ile yazıştıklarını ve kontağın değişeceğini söylediler. Aracın 25 gün bayide duracağını söylediler. 16 gün boyunca araç bayide kaldı. Bana telefon açtılar ve aracı almamı söylediler. Kontağı değiştirdiniz mi? diye sorduğumda değiştirmediklerini yazılımını kontrol ettiklerini söylediler. Bende şu an aracı aldım götüreceğim. Aracın arızası çözülmedi. Ben 2 milyon 350 bin TL'ye aldım, çok mağdurum. Şimdi de ilgilenmiyorlar. Arabamı ya değiştirin ya da yapın verin diyorum. Ne arızasını yapıyorlar ne de aracı değiştiriyorlar. Beni 3 aydır mağdur ediyorlar" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Genel › Yağını, suyunu, mazotunu koydu ama 4 bin kilometreyi geçemedi - Son Dakika
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