Yalova Düğününde Renkli Sürpriz

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Yalova'da damadın arkadaşları sahneye böyle çıktı

YALOVA - Yalova'da gerçekleştiren bir düğünde kadın kılığına giren damadın arkadaşları düğünü bastı. Dans pistine çıkan damadın arkadaşları renkli görüntüler yaşanmasına neden oldu.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen düğünde Berkan ve İlayda Kaya çifti dünya evine girdi. Düğünün sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ise izlenme rekorları kırdı. Evlenen çifte sürpriz yapan damadın arkadaşları kadın kıyafetleri giydi. Sahneye damadın kız arkadaşları olarak çağrılan gençler, dans etmeye başladılar. Gelin ve damat ise kadın kılığına giren arkadaşlarını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Renkli görüntülere sahne olan düğünün videoları sosyal medyada büyük beğeni toplandı.