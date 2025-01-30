Yangında Hayatta Kalan 3 Çocuk Devlet Korumasına Alındı - Son Dakika
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Yangında Hayatta Kalan 3 Çocuk Devlet Korumasına Alındı

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Antalya'da yangında mahsur kalan 7 yaşındaki Efe ve kardeşleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından devlet korumasına alındı. Tedavi süreçlerinin ardından çocukların sağlık durumları iyiye gidiyor.

30.01.2025 12:55  Güncelleme: 13:04
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İHA'nın gündeme getirdiği "Annemin parası yok" diyen küçük Efe ve 2 kardeşi devlet korumasında

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı:

"Tedavi süreçlerinin tamamlanmasının ardından 3 çocuğumuz da devlet koruması altına alınmıştır"

ANTALYA - Antalya'da geçtiğimiz Pazartesi günü iki katlı bir gecekonduda çıkan yangında evde yalnız bırakılıp ölümle burun buruna gelen ve ambulansa alındığında 'Annemin parası yok ama' diyerek gözyaşı döken 7 yaşındaki Efe ile 2 kardeşi devlet korumasına alındı. Konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 3 çocuğun tedavi süreçlerinin tamamlanmasının ardından devlet korumasına alındığı bildirildi.

Olay, geçtiğimiz gün 14.40 sularında Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi 5432. Sokak'ta meydana geldi. Gecekondunun birinci katındaki bir odada, yanan sobadan çıkan duman kısa sürede tüm evi sardı. Evde yalnız bırakılan 7 yaşındaki Efe O.Y. ile kardeşleri Ece E.Y.ve Bahadır T.duman ve alevler arasında mahsur kaldı. Çocukların ağlama seslerini duyan evin karşısındaki market çalışanları, yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalışarak çocukları kurtarmak için cesaret örneği gösterdi. Mahalle sakinlerinin 112'ye haber vermesi üzerine olay yerine hızla gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, alevlerin arasındaki çocukları kurtardı. İtfaiye erleri, dumandan etkilenen çocukları kucaklarına alarak ambulansa bindirdi.

İtfaiye ve sağlık ekibi sakinleştirmeye çalıştı

Yangının ardından ambulansa bindirilen çocuklar, itfaiye eri ve sağlık ekiplerine duydukları korkuyu içtenlikle ifade etti. Çocuklardan Efe O.Y., "Beni bir yere götürmeyin, hastanede bir şey yapacaksınız" diyerek korkusunu dile getirdi. Bunun üzerine itfaiye eri, "Hastanede bir şey yapmayacağız, sadece sana bakacağız" diyerek çocuğu sakinleştirmeye çalıştı. "Annesi kızar diye korkuyor" şeklinde yanıt veren sağlık görevlisini duyan itfaiye eri, "Annen de gelecek, bekle" diyerek çocuğa güven verdi.

"Annemin parası yok ama"

Efe'nin "Annemin parası yok ama" diyerek ağlaması üzerine, itfaiye eri ve sağlık ekipleri, "Hastanede para almayacaklar" diyerek onu teselli etti. İtfaiye eri, 5 yaşındaki kardeşini işaret ederek, "Ağlama ama bak kardeşin ağlıyor mu, korkma, orada bir şey yapmayacaklar sana, bakacaklar geri gönderecekler" şeklinde teskin etmeye devam etti. Sağlık ekipleri ise "Annen iyileştiğini görünce çok sevinecek" sözleriyle çocukları sakinleştirdi.

Sağlık ekipleri tarafından Efe ile kardeşleri Antalya Şehir Hastanesine götürüldü. Burada kontrol amaçlı tedavi altına alınan çocukların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, İhlas Haber Ajansı kameralarına yansıyan görüntülerde Efe'nin ambulanstaki sözleri izleyenleri hüzünlendirdi.

Tüm ihtiyaçları karşılanıyor

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan aile ile görüşüp durumlarını ve bir ihtiyaçlarının olup olmadığı hakkında bilgi aldı. Hastanede kontrolleri yapılan Efe ve kardeşleriyle bizzat Antalya Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nedim Ongun ilgileniyor. Hastanede çocukların tüm ihtiyaçlarının karşılanırken, polis ekipleri de ziyaret ederek onlara oyuncaklar verdi.

"Sağlık durumlarını takip diyoruz"

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şehriban Yeşiloğlu Destici, Efe ve kardeşlerinin sağlık durumları hakkında bilgi verdi. Çocukların karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hastaneye getirip hızlı bir şekilde tedavi altına alındığını aktaran Destici, "Şu an tedavilerine devam ediyoruz. Gerekli oksijen desteği, tıbbi desteklerini sunuyoruz, aynı zamanda hastane yönetimi olarak da gereken sosyal destekleri sunmaktayız. Oksijen ihtiyaçları kalmadığı zaman ve tedavileri tamamlanınca taburcu etmeyi planlıyoruz. Sağlık durumları tarafımızca takip ediliyor" dedi.

Efe: "Para almadılar"

Hastanede keyfi oldukça yerinde olan Efe ise kendini iyi hissettiğini belirterek doktorların kendisine iyi baktığını söyledi. Basın mensuplarının 'Senden para aldılar mı?' sorusuna ise 'Hayır almadılar' diyen küçük çocuk, 'Param var' diyen annesine de saçlarını kestirmek istediğini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı devreye girdi

Yaşananların ardından harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların devlet korumasına alındığını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bazı basın yayın organlarında 'Antalya'da yangında 3 çocuk ölümden döndü' şeklinde yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Haberlere konu olan 3 çocuğumuz 27.01.2025 tarihinde evlerinde meydana gelen yangının ardından ivedilikle hastanede tedavi altına alınmıştır. Tedavi süreçlerinin tamamlanmasının ardından 3 çocuğumuz da devlet koruması altına alınmıştır."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Yangında Hayatta Kalan 3 Çocuk Devlet Korumasına Alındı - Son Dakika

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