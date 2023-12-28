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Yapay zeka sağlıkçıların işini kolaylaştıracak - Son Dakika
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Yapay zeka sağlıkçıların işini kolaylaştıracak

Araştırma Görevlisi Beyza Nur Akşit, yapay zekanın hastalıkların teşhisinde ve tanısında çok yardımcı olduğunu belirterek, yapay zekanın sağlıkta birçok alanda kullanıldığını söyledi.

Yapay zeka sağlıkçıların işini kolaylaştıracak
28.12.2023 - 00:10,
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Yapay zeka sağlıkçıların işini kolaylaştıracak

Araştırma Görevlisi Beyza Nur Akşit:

"Yapay zeka hastalıkların teşhisinde ve tanısında çok yardımcı oluyor"

KAYSERİ - Aksaray Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Ana Bilim Dalı'ndan Araştırma Görevlisi Beyza Nur Akşit yapay zekanın sağlıkçıların işini kolaylaştıracağını söyleyerek, "Yapay zeka hastalıkların teşhisinde ve tanısında çok yardımcı oluyor" dedi.

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nin ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı Yetenek Kazanımı ve Organizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen '2023 yılı Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları'na katılan Aksaray Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Ana Bilim Dalı'ndan Araştırma Görevlisi Beyza Nur Akşit, "Sağlıkta Yapay Zeka" konulu söyleşiye katıldı. Burada İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Akşit, yapay zekanın sağlıkta birçok alanda kullanıldığını söyledi.

Akşit, "Sağlıkta yapay zeka şuanda birçok alanda kullanılmaktadır. Gelişmeleri de devam ediyor. Sağlıkta yapay zeka da etik sorunlardan kaynaklı olarak veri gizliliğidir. Bu alanda geliştirilen algoritmaların mimarileri daha çok teknolojik anlamda buraya yönelmiş durumdadır. Şuanda veri gizliliğinin sağlanması en önemli konulardan birisidir. Oldukça önü açık bir alan olduğu için mühendislik ve tıp alanında olan arkadaşlarımız bu alana yönelebilir ve bu alanda yer edinebilirler. Yapay zeka birçok alana hitap ediyor. Dolayısıyla geleceğe de bu anlamda yön verecek bir alan olduğu için ileriki dönemlerde bu alanla ilgilenmeleri mesleki açıdan yer edinmelerini sağlar. Kendi hayatlarında istihdam imkanını artırmış olurlar. Yapay zeka ile ameliyatlara 2000 yılından itibaren başlandı. Cerrahi ameliyatlarda yapay zeka robotları kullanılmaktadır. Yapay zeka hastalıkların teşhisinde ve tanısında çok yardımcı oluyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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