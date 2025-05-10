Yapı Denetim Kuruluşları Birliği'nde Toraman dönemi başladı - Son Dakika
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Yapı Denetim Kuruluşları Birliği'nde Toraman dönemi başladı

Yapı Denetim Kuruluşları Birliği\'nde Toraman dönemi başladı

Yapı Denetim Kuruluşları Birliği'nde Toraman dönemi başladı Ramazan Fırat Toraman, Yapı Denetim Kuruluşları Birliği'nin 16.

10.05.2025 18:48
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Yapı Denetim Kuruluşları Birliği'nde Toraman dönemi başladı

Ramazan Fırat Toraman, Yapı Denetim Kuruluşları Birliği'nin 16. Olağan Genel Kurulu'nda oybirliği ile genel başkan seçildi

Ramazan Fırat Toraman:

"Sadece inşaat alanlarında değil, Ankara'da, mecliste, bakanlıkta, canlı yayınlarda, haber bültenlerinde ve kamu bültenlerinde yer almak zorundayız"

Bürokrasiyle yalnızca evrak düzeyinde değil, doğrudan çözüm ortaklığı kuran, şubelerle dikey değil, yatay ilişki kuran, akademik çevrelerle, meslek odalarıyla, belediyelerle sürekli temas halinde olan bir genel merkez yapımız olacak"

" İstanbul'un yüzde 30'unun acilen bir kentsel dönüşüm ihtiyacı söz konusu"

ANTALYA - Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Genel Merkezi'nin 16. Olağan Genel Kurulu'na tek listeyle giren Ramazan Fırat Toraman, oybirliği ile genel başkan seçildi. Birliğin, insan hayatını ve sağlığını, Türkiye ekonomisini iyi bir noktaya taşımak için gereken her şeyi yapacağının belirten Toraman, deprem, bağımsız denetim konularında da açıklamalarda bulundu.

Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Genel Merkezi'nin 16. Olağan Genel Kurulu Cuma günü Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda, tek listeyle seçime giren Ramazan Fırat Toraman oy birliğiyle yeni genel başkan olarak seçildi. Genel başkanlığı Toraman'a devreden Yasin Uğur Arıkan, birliğin döneminde gerçekleştirdiği faaliyetlerden bahsetti.

Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Genel Başkanı Ramazan Fırat Toraman, seçim sonrası yaptığı konuşmada, yönetim kuruluyla birlikte büyük bir sorumluluk altına girdiklerine vurgu yaparak, "Sadece inşaat alanlarında değil, Ankara'da, mecliste, bakanlıkta, canlı yayınlarda, haber bültenlerinde ve kamu bültenlerinde yer almak zorundayız. Bunun için yeni bir anlayışa ihtiyacımız var. Bu yeni anlayış, bürokrasiyle yalnızca evrak düzeyinde değil, doğrudan çözüm ortaklığı kuran, şubelerle dikey değil, yatay ilişki kuran, akademik çevrelerle, meslek odalarıyla, belediyelerle sürekli temas halinde olup, kurumsal iletişim dili ve söylemi olan, medya dili olan ve en önemlisi yüksek itibar taşıyan bir genel merkez yapısıdır" dedi.

Tam bağımsız denetim

İnsan hayatını ve sağlığı ile Türkiye ekonomisini iyi bir noktaya taşımak için birlik olarak ellerinden geleni yapacaklarının altını çizen Toraman, gazetecilere yaptığı açıklamada ise bağımsız denetim ve deprem konularına değindi. 2011 yılında binalardaki yapı denetim zorunluluğunun getirildiğini hatırlatan Toraman, 2019 yılına kadar da bağımsız denetim mekanizmasının geliştirilip tam bağımsız bir yapıya kavuştuğunu söyledi.

"Bağımsız denetim, tamamen insan sağlığına odaklanmış vaziyette"

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş ve son olarak 23 Nisan günü İstanbul'daki 6,2'lik depremlerin denetimlerin önemine de neden olduğunu kaydeden Başkan Ramazan Fırat Toraman, "Binalardaki denetimin hiç kimsenin elinde olmadan tamamen bağımsız olarak kontrol edilmesi, insan sağlığını ve sektörü ciddi anlamda iyileştirdi. Uzun yıllardır sektörün içerisindeyiz ve 2000 yılından bu yana varız. Bağımsız denetim, tamamen insan sağlığına odaklanmış vaziyette, teknik personeller sahada çalışıyorlar" dedi.

"Denetimli binalar, denetimsiz binalara göre çok çok daha iyidir"

Toraman, İstanbul'daki son büyük deprem sonrası gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarında denetim gerçekleştirilen binaların depremi az hasarlı ya da hasarsız atlattığını aktardı. Amaçlarının binaların insanı öldürmemesi olduğunu ifade eden Toraman, "Deprem hangi yönden nasıl bir şiddette geleceğini bilemiyoruz. Deprem doğal bir afettir. Fakat temennimiz, binaların insanları sağlıklı bir şekilde tahliye etmesidir. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Denetimli binalar, denetimsiz binalara göre çok çok daha iyidir. Bunu istatistik rakamlarla da görebiliyoruz. Bizlerin denetlediği binalar gerçekten çok daha dayanaklı hale geliyor. Zaten kuruluş amacımız bu" diye konuştu.

"İstanbul'un yüzde 30'unun acilen bir kentsel dönüşüm ihtiyacı söz konusu"

İstanbul'da kentsel dönüşümün acil bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Toraman, "İstanbul'un yüzde 30'unun acilen bir kentsel dönüşüm ihtiyacı söz konusu. Bununla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığının açıkladığı çok güzel şeyler var. Bunlar ciddi yatırımlar ve emek isteyen işler. Direk insan hayatıyla ilgili ve bununla ilgili alt yapıyı kurmanız gerekiyor. Bozuk olan bir şeyi tekrardan yapmak gerçekten çok uğraş verici ve emek isteyen bir durum. Devletimiz bu konuda çalışıyor zaten. Kentsel dönüşüm projeleri şuan güncelleniyor, revize ediliyor, tekrar görüşülüyor ve devlet de bu konuda çok ciddi destek sağlıyor. Bağımsız denetim sürdükçe ve önü açıldığı müddetçe biz de halkımıza gerekli bütün desteği vermeye hazırız. Maraş ve İstanbul depremindeki bütün hasar tespitlerinde sahadaydık ve olmaya devam ediyoruz. Sadece istediğimiz bağımsız denetimimizin çok çok daha iyi hale gelmesi. Biraz daha sistemimizi iyileştirmek için çalıştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ramazan Fırat, Politika, Ekonomi, Çevre, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Yapı Denetim Kuruluşları Birliği'nde Toraman dönemi başladı - Son Dakika

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