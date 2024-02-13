Yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı
GAZİANTEP- Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde oturan Mehmet Tosun, çiftliğine gittiği esnada yaralı halde bir kızıl şahin buldu. Vatandaş, 2 gün boyunca evinde etle beslediği kuşu tedavi edilip doğaya tekrar salınması için İslahiye Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
"Tedavi edilip doğal yaşam alanına bırakılmasını istiyorum"
Tosun, zeytin tarlasında sürüm yaparken ağaçlar arasında bitkin halde bir kızıl şahin gördüğünü söyleyerek, "Gün içerisinde çiftliğimi gezerken yaralı bir şahin buldum. Akşam eve götürdüm ve et ile karnını doyurdum. Doğa Parklar bölge müdürlüğüne teslim etmek üzere getirdim. 2 gündür besliyorum ve hiç tedirgin olmadım. Bu tür hayvanları bitkin olarak yakalamak çok karşılaştığımız bir durum değil. Bitkin bir şekilde yakaladığım şahinin ayakları tutmuyor. Yetkililer tarafından tedavi edilip doğal yaşam alanına bırakılmasını istiyorum. Eşi var çift geziyorlar ailesine kavuşmasını istiyorum" diye konuştu.
Fenerbahçe'de 16 yabancı futbolcu bulunmasına rağmen, yabancı sınırı gereği TFF listesine bildirilmeyen 2 oyuncu belirlendi. İngiliz oyuncu Ryan Kent ve sakatlığı sebebiyle lisansı çıkarılmayan Luan Peres, listede yer almadı. Teknik direktör İsmail Kartal ise Ryan Kent'in Avrupa listesine yazıldığını ve TFF'ye 48 saat içinde liste vereceklerini belirtti.
CHP'de İstanbul ilçe adaylarının tanıtımı için düzenlenen toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a hizmet için tam yol ileri dedi. CHP lideri Özgür Özel'in toplantıya katılmaması dikkat çekti. İmamoğlu, salondan gelen protesto seslerine karşılık olarak CHP kürsüsüne saygı duyulması gerektiğini belirtti. Toplantıda CHP İstanbul Belediye Başkan Adayları da açıklandı.
İstanbul'da bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine yapılan operasyonda tutuklanan 4 şüpheliden birinin Youtube fenomeni olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin ifadelerinde masaj salonunu açma sebepleri ve suçlamaları kabul etmedikleri belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Gergin başlayan tanıtım toplantısına CHP lideri Özgür Özel'in katılmaması dikkatlerden kaçmadı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şiddetli yağışa anında müdahale ettiklerini belirterek, metrekareye 300 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü açıkladı. Can kaybının olmadığını belirten Böcek, vatandaşların acil işleri olmadıkça evlerinden çıkmamalarını rica etti.
Didem Soydan, 3 yıllık ilişkisinde aldatıldığını öğrenince eski sevgilisiyle ilişkiye girerek intikam aldığını söyledi. Soydan, kendisini aldatan sevgilisine bu durumu söyleyerek ilişkisini bitirdiğini de belirtti.
Ortaköy Sahili'nde 2 kişi, inşaat çalışması yapılan yolun çökmesi üzerine denize düştü. Bölgeye itfaiye, sağlık ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk edildi. Denize düşen bir kişi kurtarılırken dalgıçlar diğer kişinin cansız bedenine ulaştı.
Sosyal medyada akıl tutulmasına neden olan görüntülere bir yenisi daha eklendi. Babasının hayatını kaybetmek üzere olduğu görüntüleri hesabından paylaşan bir genç kızın videoya "Aşk acısı da neymiş, sizin hiç canınızdan çok sevdiğiniz insan gözünüzün önünde öldü mü?" notunu düştüğü görüldü.
Son Dakika › Genel › Yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?