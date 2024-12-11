Yardımsever Şoför Yolcuyu Sırtında Taşıdı - Son Dakika
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Genel

Yardımsever Şoför Yolcuyu Sırtında Taşıdı

Siirt'te bir otobüs şoförü, yaşlı yolcuyu sırtına alarak yardım etti ve insani bir görev üstlendi.

11.12.2024 23:08
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Yolcuyu sırtında taşıyan otobüs şoförü İHA'ya konuştu: "İnsanlık görevimi yaptım"

SİİRT - Siirt'te bir otobüs şoförü, yaşlı bir yolcuyu sırtında taşıyarak yardımseverliğiyle dikkat çekti. Otobüs şoförü Nurettin Teker, otobüse binen yaşlı ve yürümekte zorlanan bir yolcuya yardım etmek için insanlık örneği sergiledi.

Yalova'dan Siirt'e gelen otobüste yaşlı bir yolcu inmek istedi. Ancak, yaşlı yolcunun zor durumda olduğunu gören otobüs şoförü Nurettin Teker, ona yardımcı olmak için yolcuyu sırtına alarak indirdi. Yolcuyu Kayseri otogarından aldığını belirten şoför Nurettin Teker, yolcunun otobüse binmekte zorluk çektiğini görünce sırtına alarak yerine oturttuğunu belirtti. Teker; "O esnada yaşlı yolcu yakınına seyahati boyunca otobüsümüzün arka dörtlü koltuklarını yatak şeklinde yaparak orada daha rahat etmesini söyledim. Hasta yakını ise o şekilde rahat edemeyeceğini araç tutacağını ve rahatsız olacağı için oturmasını önerdi. Gaziantep'e geldik. Gaziantep yolcu indirme merkezinde yine aynı şekilde hastamızı indirmek için yardım ettik. Yürüme güçlüğü çekiyordu. Zaten yürüyemeyecek ve konuşamayacak durumdaydı. Orada insan olarak üzerime düşen vazifeyi yaptım. Yolcumuzu sırtıma aldım. İnsani olarak yapmam gerekeni yaptım. Firma yetkililerimiz sürekli bu konular için bize hassasiyet göstermemizi söylüyorlar. Seminerler düzenleniyor. Aylık olarak bu konuda bizimle toplantılar düzenliyorlar. Eminim ki bütün şoför arkadaşlarım, bütün Türkiye'de faaliyet gösteren otobüs kaptanlarımız bunu yapar. İnsan olarak bunu yaparlar. Herkesin üstüne düşen vazifeyi yapacağına inanıyorum. Engelli arkadaşlarımıza bu vesilesiyle bir ses oluruz belki. Umarım engelli vatandaşlarımız seyahatlerini rahat gerçekleştirmek için bir adım atılır. Bu konuyla biz çok karşılaşıyoruz. Tekerlekli sandalyeyle seyahatlerinde çok zorluk çekiyorlar. Aileleri çok zorlanıyorlar. veya aileleri gitmesi gereken yerlere sırf engelli, tekerlekli sandalye olduğu için gidemiyorlar. Bu konuda bir adım atılmasını gerçekten de istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Yardımsever Şoför Yolcuyu Sırtında Taşıdı - Son Dakika

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