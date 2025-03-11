Yarım Asırdır Ramazan Pidesi Yapıyor - Son Dakika
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Genel

Yarım Asırdır Ramazan Pidesi Yapıyor

Bilecik'te 50 yıldır pide yapan Hüseyin Yıldız, Ramazan'da yoğun çalışarak müşteri memnuniyetini sağlıyor.

11.03.2025 22:55
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Yarım asırdır ramazan pidesi yapıyor

Bilecik'te 50 yıldır fırıncılar yapan Hüseyin Yıldız;

"Günlük sekiz saat on saat hiç durmadan çalışmaya devam ediyoruz"

"40 -50 ustalar fırının başında pide çıkarıyor"

BİLECİK - Bilecik'te 50 yıldır fırıncılık yapan Hüseyin Yıldız, ilk günkü heyecanla her gün dükkanı geliyor. Yarım asırdır ramazan pidesi yapan Yıldız'ın iftar vakti dükkanın önünde metrecilerce kuyruk oluşuyor.

Bilecik'te Ramazan ayını gelmesiyle kentteki fırınlarda pide almak için vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturturken, iftar ezanına bu kuyrukta bile yakalananlar oluyor. Bilecik'te 50 yıldır fırıncılar yapan Hüseyin Yıldız, Ramazan ayında normal günlere göre daha fazla çalıştıklarını söyledi. Ramazan ayının fırıncı bayramı gibi söylemlerin doğru olmadığını anlatan Yıldız, "Ramazan ayında şartları normal ekmek dönemine göre daha ağır ve yoğun geçiyor. Tabii ben 50 yıllıdır burada hizmet verdiğimden müşterilerimiz pidemizi sağ olsunlar beğeniyorlar. Dolayısıyla yoğun olur, Her akşam burada kuyruk olur. Ben bu yaşımda bütün hamur yoğurmasını, yeri geliyor tırnağını, yeri geliyor çevirmesini hepsini ben kendim yapmaya gayret ediyorum. Dolayısıyla ben işimi mesleğimi severek, ilk günkü heyecan her gün işyerime geliyorum.. Ramazan ayı gerçekten zor çünkü hepsi el işçiliği el emeğine döküldüğü için günlük sekiz saat on saat hiç durmadan devam ediyoruz. Bu ister istemez bizleri yoruyor ama hep şunu derler; 'Ramazan fırıncının bayramı' derler. Bu çok eskidendi şimdi pek de öyle değil. Her geçen gün bizim işimiz biraz daha zorlaşıyor. Neden derseniz artık bu işe personel yetişmiyor. Şimdi personelim olsa benim bu yaşta burada ne işim var. Çocuklara bırakıp devir eder geçerim" dedi.

"40 -50 ustalar fırının başında pide çıkarıyor"

Yıldız açıklamasının devamında, "Ramazan da bizim hamur hanemiz rahat ama tabii yukarıda pişiren arkadaşlar illa ki 40 derece 50 bulduğu oluyor sıcaklığın. Dolayısıyla orada durmak öyle kolay değil. Orada oğlumun biri çalışıyor. Aşağıda da bir oğlum çalışıyor bende buradayım, kardeşim burada, personelimiz burada hep birlikte ramazanı çıkartmaya çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hüseyin Yıldız, Gastronomi, Ekonomi, Fırıncı, Bilecik, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Yarım Asırdır Ramazan Pidesi Yapıyor - Son Dakika

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