Yayladağı Gümrük Kapısı 13 Yıl Sonra Yeniden Açıldı

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Yayladağı Gümrük Kapısı'ndan geçişler başladı

Ülkesindeki savaşın bitmesiyle yurduna dönen Adem Bal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a halkını ezdirmediği için teşekkür etti

HATAY - Hatay Yayladağı Gümrük Kapısı 13 yıl sonra yeniden geçişlere açılırken Suriyeli vatandaşlar buradan ülkelerine dönmeye başladı.

Suriye'de çıkan iç savaş sebebiyle Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bulunan Yayladağı Gümrük Kapısı 13 yıl önce kapatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün tekrardan Yayladığı Gümrük Kapısı'nın açılacağını duyurdu.

Sabah saatlerinde Suriyeli birçok vatandaş Yayladağı Gümrük Kapısı'na gelerek ülkelerine dönmeye başladı. Buradaki gümrük kapısına da İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı 'Mobil Hizmet Birimi' tırı kurularak geçişleri en hızlı şekilde yapılmasına destek veriyor.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, halkımızı ezdirmedi"

Yayladağı Gümrük Kapısı'ndan ülkesine dönen Adem Bal, "Mutluyuz dönüyoruz inşallah. Yani ben gidiyorum şuanda, kimliğimi verip dönüyorum. Hayırlı olsun halkımıza, her emeği geçene teşekkür ediyorum. Türkiye'ye de teşekkür ediyorum, bizleri sığındırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz bizi ağırladığı için halkımızı ezdirmedi, sağ olsun" sözlerine yer verdi.