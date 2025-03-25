Yazıcıoğlu, Vefatının 16. Yılında Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Yazıcıoğlu, Vefatının 16. Yılında Anıldı

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, mezarı başında anılarak vefatının 16. yılına anıldı.

25.03.2025 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 16'ncı yılında mezarı başında anıldı

ANKARA - Eski Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 16'ncı yılında vatandaşlar tarafından mezarı başında anıldı.

Eski Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 16'ncı yılında anıldı. Yazıcıoğlu'nun helikopteri, 25 Mart 2009'da Yozgat'ın Yerköy ilçesinde düştü. Kötü hava şartlatrı nedeniyle ekipler çok geç ulaştı helikopter enkazına. Ulaşıldığında Yazıcıoğlu ve helikopterdeki 5 kişi çoktan hayatını kaybetmişti. Taceddin Dergahı'na defnedilen Yazıcıoğlu, aradan geçen 16 yılda unutulmadı. Eski BBP Lideri Yazıcıoğlu ve kazada hayatını kaybeden diğer 5 kişi sevenleri tarafından anıldı.

Yazıcıoğlu'nu kabri başında ziyaret eden Recep Kurt, "Çok sevdiğim çok değer verdiğim bir insandı. Bu gibi değerli insanların hayatta kalmasını çok arzu ederdim. Yani vatanperver, insanları çok sever, alçak gönüllü, vatanı ve milleti için yapmayacağı şey yoktur. Çok değer verilmesi gereken bir insandı. Onu her zaman rahmetle anıyorum" dedi.

Maksut Yücegöğ ise, Muhsin Yazıcıoğlu'nun çok iyi bir insan ve iyi bir siyasetçi oldğunu belirterek, "İyi bir Sivaslıydı, bir 'Yiğidoydu' gerçekten. İsmi gibi delikanlı bir adamdı. Rahmetle anıyoruz kendisini, her gün özlüyoruz onu kendisini rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Bir diğer vatandaş Ayhan Tuğluk ise Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünden dolayı halen üzüntü çektiğini dile getirerek, "Nasıl ki 2009'da getirdik ve buradaki yerine yerleştirdik hala aynı sızı var. Az önce yine gözyaşımı döktüm. Buraya da Kırıkkale'den geldim. Saat 7'de de tekrar trene binip geri döneceğim" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

Muhsin Yazıcıoğlu, Helikopter, Politika, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Yazıcıoğlu, Vefatının 16. Yılında Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü 6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü
Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı
BM, Gazze’deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı BM, Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı
İsrail’de aşırı sağcı Bakan’dan istihbarat şefi için hapis talebi İsrail'de aşırı sağcı Bakan'dan istihbarat şefi için hapis talebi
Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı
İtalya Serie A’da VAR’a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak İtalya Serie A'da VAR'a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak
Galatasaray’da ikinci Yusuf vakası Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa’ya gidiyor Galatasaray'da ikinci Yusuf vakası! Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa'ya gidiyor
İmamoğlu’nu Silivri’de ziyaret eden CHP lideri Özel’den sürpriz bayram kararı İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret eden CHP lideri Özel'den sürpriz bayram kararı
İstanbul Valiliği’nden “İmamoğlu posterlerini indirin“ talimatı İstanbul Valiliği'nden "İmamoğlu posterlerini indirin" talimatı
CHP’nin boykot çağrısına AK Parti’den ilk tepki CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki
Şişli’de kent lokantaları kapatıldı mı Cumhurbaşkanlığından açıklama var Şişli'de kent lokantaları kapatıldı mı? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

14:21 İletişim Başkanlığı’ndan Bahçeli’nin entübe edildiği iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli'nin entübe edildiği iddiasına yalanlama
13:50 Şişli’de kent lokantaları kapatıldı mı Cumhurbaşkanlığından açıklama var Şişli'de kent lokantaları kapatıldı mı? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
13:09 CHP’nin boykot çağrısına AK Parti’den ilk tepki CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki
13:02 İstanbul Valiliği’nden “İmamoğlu posterlerini indirin“ talimatı İstanbul Valiliği'nden "İmamoğlu posterlerini indirin" talimatı
12:32 İmamoğlu’nu Silivri’de ziyaret eden CHP lideri Özel’den sürpriz bayram kararı İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret eden CHP lideri Özel'den sürpriz bayram kararı
21:13 Galatasaray’da ikinci Yusuf vakası Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa’ya gidiyor Galatasaray'da ikinci Yusuf vakası! Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa'ya gidiyor
20:45 İtalya Serie A’da VAR’a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak İtalya Serie A'da VAR'a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak
20:38 Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı
20:17 İsrail’de aşırı sağcı Bakan’dan istihbarat şefi için hapis talebi İsrail'de aşırı sağcı Bakan'dan istihbarat şefi için hapis talebi
20:16 BM, Gazze’deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı BM, Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı
20:01 Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı
19:46 6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü 6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2025 15:20:31. #7.12#
SON DAKİKA: Yazıcıoğlu, Vefatının 16. Yılında Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement