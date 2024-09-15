Yedikule Hisarı'nda Renkli Bir Örgü Festivali Gerçekleşti - Son Dakika
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Yedikule Hisarı'nda Renkli Bir Örgü Festivali Gerçekleşti

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Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen Örgü Festivali, Yedikule Hisarı'nda yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Katılımcılar, farklı yün iplerle özgün tasarımlar yaparak el sanatlarını sergiledi.

15.09.2024 10:30  Güncelleme: 10:39
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Yedikule Hisarı'nda yüzlerce kişinin katılımıyla örgü festivali gerçekleştirildi

Fatih Belediyesi tarafından Yedikule Hisarı'nda örgü festivali düzenlendi

İSTANBUL - El sanatlarının ve dayanışmanın ruhunu yansıtan Örgü Festivali, Yedikule Hisarı'nın büyüleyici tarihi atmosferinde yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Fatih Belediyesi Karınca El Emeği ve Nako işbirliğiyle organize edilen festivalde katılımcılar yün iplerle farklı tasarımlar yapma fırsatı bulmanın yanı sıra tarihi Yedikule Hisarı'nın büyüleyici atmosferi de festivale eşsiz bir ruh kattı.

El sanatlarının ve dayanışmanın ruhunu yansıtan Örgü Festivali, Yedikule Hisarı'nın büyüleyici tarihi atmosferinde yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Fatih Belediyesi Karınca El Emeği ve Nako işbirliğiyle organize edilen festivalde katılımcılar yün iplerle farklı tasarımlar yapma fırsatı bulmanın yanı sıra tarihi Yedikule Hisarı'nın büyüleyici atmosferi de festivale eşsiz bir ruh kattı. Festival alanını ziyaret eden Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da yapılan çalışmalarla ilgili vatandaşlarla sohbet etti.

"Sizler olmasanız bu festival olmazdı"

Programda katılımcılarla sohbet eden Turani böyle bir etkinlikte bulunduğu için mutlu olduğunu belirterek, "Tarih ve kültürün buluştuğu Yedikule Hisarı'nda böyle bir etkinlikte bulunduğumuz için çok mutluyum. Örgü festivalimizi 'Karınca El Emeği' birimimiz bünyesinde ve Nako firmasının öncülüğünde gerçekleştiriyoruz. Festivale katılan buradaki çok kıymetli hanımefendilerimize teşekkür ediyoruz. Sizler olmasanız bu festival olmazdı. Bugünkü etkinlik dolayısıyla hem bizim kültür müdürlüğümüze kadın eğitim birimimizdeki değerli arkadaşlarıma ve bu etkinliğin sağlanmasında bize destek veren Nako firmasına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Programın katılımcılarından Aykut Demir "Örgüyü annemin sayesinde çocukluğumda keşfettim. Çocukluğumdan bu yana annem hep örgü örüyordu. Güzel bir organizasyon güzel bir topluluk var burada. Annemle ve ailem ile burada olmaktan zevk alıyorum. Ruhu sakinleştiren güzel bir iş" dedi.

Örgü öğrencilerinden Semra Yazıcı ise "Örgüye küçük yaşta annemin sayesindedir başladım. İyi ki de başlamışım örgü bir terapi evde işimi bitirdikten sonra örgü örmeyi keyifli bir şekilde yapıyorum. Benim için örgü her yerde yapılabilecek bir aktivite" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Yedikule Hisarı'nda Renkli Bir Örgü Festivali Gerçekleşti - Son Dakika

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