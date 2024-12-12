Yenibosna Metro Durağında Su Sızıntısı

Yenibosna'daki Metro'nun tavanından sular aktı
İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl hizmete açılan Ataköy-Olimpiyat Metro hattının Yenibosna durağında tavandan sular aktı. Ekipler, dubalarla önlem alarak vatandaşların oradan geçmesini önledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl hizmete açılan Ataköy - Olimpiyat Metro hattının Yenibosna durağında duvarlardan ve tavanlardan sular aktı. Ekipler, tavanın aktığı bölgeyi "dikkat kaygan zemin" uyarısı koyarak vatandaşların oradan geçmesini önledi.
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