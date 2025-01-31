Yerli Turistler Ayasofya'ya Akın Etti - Son Dakika
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Yerli Turistler Ayasofya'ya Akın Etti

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Yerli turistler, yarı yıl tatilinde güzel havayı fırsat bilerek Ayasofya'ya yoğun ilgi gösterdi.

31.01.2025 16:16
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Tatili ve güzel havayı fırsat bilen yerli turistler Ayasofya Camii'ne akın etti

İSTANBUL - Yarıyıl tatilini İstanbul'da geçiren yerli turistler, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne akın etti. Hem güzel havayı hem de tatili fırsat bilen vatandaşların tarihi caminin önünde oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.

Birçok İstanbullunun sömestr tatili için memleketlerine veya tatil beldelerine gitmesiyle kentte sakin günler yaşanıyor. İnsan yoğunluğu ve trafiğin azaldığı şehirde vatandaşlar tarihi ve turistik mekanlara akın etti. İstanbulluların yanı sıra yabancı turistlerin de uğrak noktası olan Ayasofya ve Sultanahmet meydanlarında öğle vaktinde yoğunluk yaşandı. Başta Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ve Sultanahmet Camii'ni ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, bol bol fotoğraf ve video çekti. Cuma namazı vaktinde Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne gelen vatandaşlar metrelerce sıra oluşturdu. Hem güzel havayı hem de tatili fırsat bilen yerli turistlerin yoğun olduğu tarihi cami havadan görüntülendi.

"Herkes buraya gelsin"

Yurt dışından İstanbul'a gezmeye gelen Cansu Özbek, " Almanya'dan geldim, 2 çocuk annesiyim. Buraya Cuma namazına geldi. Çok güzel, herkes buraya gelsin. Bir kere daha gelmiştim, yine nasip oldu. Ama çok kalabalık. Bir kere içine girmiştim ama bugün giremedim" dedi.

"Çok kalabalık ve sıra çok uzun"

Ayasofya Camii'nin çok kalabalık olduğunu söyleyen Ayşe Zengin ise, "Burası çok güzel bir yer. Babam içeride Cuma namazı kılıyor. Ben de kılmak istedim ama çok kalabalık ve sıra çok uzun. 6. sınıfa gidiyorum. 15 tatil nedeniyle geldim ama benim tatilim 1 hafta çünkü ben hafızlık yapıyorum. Hava çok güzel" diye konuştu.

"Arkadaşlarımla gelip gezmek istedik"

Arkadaşlarıyla gezmeye geldiğini ifade eden İrem Demir, "10. sınıfa gidiyorum. Tatil için arkadaşlarımla geldik. Haftaya da kar bekleniyormuş ama bugün hava çok güzel. Burası çok güzel bir yer, küçüklüğüm de burada geçti. Seviyorum buraları, arkadaşlarımla da gelip gezmek istedik" şeklinde konuştu.

"Aşırı kalabalık, hatta çocuklara 'bizden ayrılmayın' diyoruz"

Çocuklarını Ayasofya Camii'ne gezmeye getiren anne Dilek Gemici, "Beykoz'dan geliyoruz. Tatil dolayısıyla geldik. Çocuklara camileri gezdirmek istedik. Buradan da Beşiktaş'a geçeceğiz. Çok güzel geçiyor. Zaten ilk haftası biraz hastalıklarla geçti. Hava da çok güzel bugünü değerlendirelim dedik. Aşırı kalabalık, hatta çocuklara 'bizden ayrılmayın' diyoruz" ifadelerini kullandı.

"Güzel bir yer, namaz kıldık"

Şükran Gemici ise, "4. sınıfa gidiyorum. Tatil nedeniyle geldik. Çok güzel bir yer burası ama çok kalabalık. Çok büyük, güzel bir yer namaz da kıldık" dedi.

"Kalabalık dolayısıyla içeriye giremedik"

Berat Gemici ise, "Kuzenlerimle ve yengemle Ayasofya Camii'ne gezmeye geldik. Önce buraya geldik, buradan sonra Beşiktaş'a gideceğiz. Kalabalık dolayısıyla içeriye giremedik. Çok büyük. Özellikle 1480 küsür yıllık bir caminin hala bu şekilde büyüleyici ve güzel görünmesi beni gerçekten çok etkiliyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Yerli Turistler Ayasofya'ya Akın Etti - Son Dakika

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