Yılmaz, SAHA EXPO\'da Firmaları Ziyaret Etti

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, SAHA EXPO'da firmaların stantlarını gezdi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, SAHA EXPO'da Baykar ve diğer firmaların stantlarını gezdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, SAHA EXPO'da Baykar ve diğer firmaların stantlarını gezdi. Cumhurbaşkanı Yılmaz, Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı SAHA EXPO'da yer alan TUSAŞ standı ziyaret edip çalışanlara başsağlığı diledi. Yılmaz daha sonra fuar alanında bulunan stantları savunma sanayisi firmalarını ziyaret etti.