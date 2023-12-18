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Yüksekova'da öğrenci servislerine sıkı denetim

Hakkari'nin Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığı, öğrenci taşımacılığı yapan servisleri denetledi. Denetlemede araçların durumu, emniyet kemerleri, evrak eksiklikleri ve taşıma kapasitesi gibi konular kontrol edildi. Uygun olmayan servis şoförlerine cezai işlem uygulandı. İlçede 830 servis aracıyla 8 bin 600 öğrencinin taşındığı belirtildi.

Yüksekova\'da öğrenci servislerine sıkı denetim
18.12.2023 - 22:23,
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Yüksekova'da öğrenci servislerine sıkı denetim

HAKKARİ – Hakkari'nin Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri, okul taşımacılığı yapan servisleri denetledi.

İlçenin Vezirli Köyü İlk ve Ortaokulunun bulunduğu bölgede öğrencileri taşıyan servisler denetlendi. Denetlemede araçların lastiklerinin durumu, dur levhasının bulundurulup bulundurulmadığı, emniyet kemerinin takılıp takılmadığı, evrak eksikliği ve kapasitesinden fazla öğrenci taşıma gibi konularda servisler denetlendi.

Yol güzergahında 50 servis aracı denetlenirken, taşıma kriterlerine uymayan servis şoförlerine cezai işlem uygulandı.

Emniyet kemeri, eksik evrak, dur levhası bulundurmayan 6 servis şoförüne 950'şer lira, kışlık lastik takmayan bir servis şoförüne de 2 bin TL cezai işlem uygulandı.

8 bin 600 öğrencinin taşındığı ilçe genelinde 830 servis aracının hizmet verdiği belirtildi.

Açıklamalarda bulunan Yüksekova Milli Eğitim Şube Müdürü İskender Akdoğan, öğrenci taşımacığı yapan araçları tek tek denetlenmeye devam ettiklerini belirterek, "Öğrencilerimizin can güvenliği bizim için önemlidir. Amacımız okulların işleyişine düzenli bir şekilde katkı sunmak ve öğrencilerin zamanında okullarına ve derslerine ulaşımını sağlamaktır" dedi.

Kaynak: İHA
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