Yükümlüler Camileri Bayrama Hazırlıyor - Son Dakika
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Yükümlüler Camileri Bayrama Hazırlıyor

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İzmir'de 150 yükümlü, Ramazan Bayramı için camileri temizleyip hazırlıyor.

28.03.2025 11:21
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Yükümlüler camileri Ramazan Bayramı'na hazırlıyor

İZMİR - Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında yaklaşık 150 yükümlü, İzmir'de düzenlenen proje ile camileri temizleyip Ramazan Bayramı'na hazır hale getiriyor.

Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün yargı alanında bulunan Karşıyaka ilçesinde, yükümlülerin cezalarının bir kısmının kamuya yararlı işlerde çalıştırılarak tamamlanması kararlaştırıldı. Yaklaşık 150 kamu çalışma yükümlüsü arasından 10 kişilik bir grup, günde 4 saat olmak üzere, Karşıyaka ilçesinde bulunan Soğukkuyu Merkez Camii'nde gerekli temizlik, bakım ve onarım işlemlerini yapıyor. Yükümlüler, camileri Ramazan Bayramı'na hazır hale getirmek için hummalı çalışmayı sürdürüyor.

Ramazan ayının gelmesiyle camilerde yoğunluğun arttığını ve bu sebeple bir hijyen ihtiyacının oluştuğundan bahseden Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürü Orhan Kaykaç, "Görev alanlarımızdan bir tanesi de kanunlarla ihtilafa düşmüş, suça karışmış, mahkemelerce hakkında kamu yararına çalışma cezası verilmiş yükümlülerin infazını ve takibini yapmak. Karşıyaka, Çiğli, Menemen, Aliağa ve Foça ilçelerinde yaklaşık 150 yükümlü, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmalarını sürdürüyor. Yükümlülerimizi, Karşıyaka ve Çiğli Müftülüklerimizle beraber belirlediğimiz 8 camiye yönlendirdik. Ramazan Bayramı öncesinde camilerimizi temizledik" diye konuştu.

Kamu yararına çalışmaya yükümlülüklerinin, kamu alanlarının temizliği açısından çok önemli olduğuna dikkat çeken Kaykaç, "Yükümlüler, 'Daha önce kamu alanlarını kullanırken, oraları kimlerin temizlediği hakkında bilgimiz yoktu' diyor. Fakat şimdi bu alanların temiz tutulması noktasında daha çok gayret ettiklerini söylüyorlar. Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Soğukkuyu Merkez Camii görevlisi Eyüp Akbaş da camilerde yapılan temizlikten dolayı çok mutlu olduklarını ve camilerin bayrama hazır olduğunu ifade etti.

Temizlik çalışmalarında yer alan bir yükümlü ise "İşimizi severek yapıyoruz. Bu işlerle gurur duyuyoruz. Daha önce de bu tarz işlerde görevlendirildik. Seve seve de yapmaya devam edeceğiz. Camilerimizi temizledik. Camilerin temiz olması bizlere huzur veriyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Yükümlüler Camileri Bayrama Hazırlıyor - Son Dakika

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