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Zeytinburnu'nda camiler gül suyuyla yıkandı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda camiler gül suyuyla yıkandı

Zeytinburnu Belediyesi, Regaip Kandili dolayısıyla ilçedeki 82 cami ve mescidi gül suyuyla yıkayarak temizledi. Camiler, vatandaşlar için hazırlandı.

Zeytinburnu\'nda camiler gül suyuyla yıkandı
11.01.2024 - 20:19,  Güncelleme: 20:25
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Zeytinburnu'nda camiler gül suyuyla yıkandı

Zeytinburnu'ndaki camiler Regaip Kandili'nde gül koktu

İSTANBUL - Zeytinburnu Belediyesi ilçede bulunan 82 cami ve mescidi, Regaip Kandili dolayısıyla temizleyerek gül suyuyla yıkadı. Temizliği gerçekleştirilen camiler vatandaşlar için hazırlandı.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından ilçede bulunan 82 cami ve mescit, üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla gül suyuyla yıkandı. Zeytinburnu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından camilerin hem içinin hem de avlularının temizliği gerçekleştirildi. Gül suyuyla yıkanan camiler vatandaşlar için hazırlandı.

"Kandil geceleri gül suyu sıkılmaktadır"

Zeytinburnu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nde çalışan İzzet Karakaya, "Zeytinburnu'nda bulunan 82 cami ve mescit bulunmaktadır. Cami ve mescitlerimiz yaz aylarında rutin olarak yıkanıp temizliği yapılmaktadır. Kandil geceleri gül suyu sıkılmaktadır" dedi.

Kaynak: İHA
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