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Zeytinburnu'nda 'Yöresel Yemek Yarışması' düzenlendi

İSTANBUL - Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen 25. Geleneksel Merkezefendi Tıp Festivali etkinlikleri kapsamında 'Yöresel Yemek Yarışması' gerçekleştirildi. Yarışmaya katılan 190 vatandaşın yaptıkları yemek ve tatlılar, jüri üyelerinin beğenisine sunuldu.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen 25. Geleneksel Merkezefendi Tıp Festivali etkinlikleri kapsamında Yöresel Yemek Yarışması gerçekleştirildi. Merkezefendi Millet Kıraathanesi yanında düzenlenen yarışmaya Zeytinburnulu 190 vatandaş, yaptıkları çeşitli yöresel yemek ve tatlılarla katıldı. Yarışmaya vatandaşların ilgisi yoğun olurken, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy yarışmacıların yanlarına giderek başarılar diledi. Jüri üyeleri, yarışmacıların yemeklerini tadarak puanlarken yarışmaya katılan tüm vatandaşlara porselen takımı hediye edildi. Yarışma sonunda düzenlenen törenle birinciye tam altın, ikinciye yarım altın ve üçüncüye çeyrek altın takdim edildi.

"Maksadımız, mutfak kültürümüze dikkat çekmek"

Etkinlikte konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Bilindiği gibi 25 yıldır Zeytinburnu'muzun edebi sakini Merkez Efendi'den aldığımız ilhamla bir festival yürütüyoruz. Bu yıl 25. yıl aslında. Genel olarak Merkezefendi Festivali aslında 'Tabiatla uyum içinde nasıl yaşarız diye düşündürüyor. Merkez Efendi bilindiği gibi mesir macununu Manisa'da geliştirmiş, 41 çeşit baharattan üretmiş bir büyük zat. Daha sonra İstanbul'a geliyor ve Zeytinburnu'nda, şimdiki kabrinde defnediliyor. Burada uzun bir süre inşaat faaliyeti yaptıktan sonra. Bundan 25 yıl önce Merkez Efendi'den hareketle halk hekimliği, geleneksel tıp ve çevresinde bir faaliyet yürüttük. Bu kapsamda mutfak kültürümüze dikkat çekmek için zengin Anadolu'nun mutfak kültürünü teşvik etmek için bütün dünyayı ve ülkemizi de saran "fast food" kültürüne karşı o muhteşem yemeklerimize, kadınlarımızın lezzetinin yansıdığı ve yöresel olarak farklılıklar gösteren yemeklere dikkat çekmek için festivalle birlikte bu yemek yarışmasını da yapıyoruz. Her yıl çok büyük bir ilgi oluyor. Bu yıl 190 hemşehrimiz buna başvuruda bulunmuş. Esasında maksadımız, Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali çerçevesinde bu mutfak kültürümüze dikkat çekmek. Her yıl muhteşem lezzetler geliyor. Jüriye kolaylık diliyorum. Asıl önemlisi bu yarışmaya ilgi gösterip gelen kıymetli hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Kaybedeni olmayan bir yarışma aslında ama elbette, jürinin takdir ettiği yemeklere bir ödülümüz de olacak" diye konuştu.

"Her sene olmasını isterim"

Yarışmaya Bat yemeği ile katılan Fatma Şirin, "Tokat yöresine ait Bat yemeği yaptım. İddialıyım ve inşallah birinci olacağım. İlk defa katılıyorum. Yarışma çok güzel. Her sene olmasını isterim" dedi.