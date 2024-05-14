Zihinsel engelli Onurcan'ın annesinin hayaline tüm konteyner kent ortak oldu - Son Dakika
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Zihinsel engelli Onurcan'ın annesinin hayaline tüm konteyner kent ortak oldu

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Hatay'da konteyner kentte yaşayan zihinsel engelli Onurcan Vurgun'un temsili askerlik görevi öncesi düzenlenen kına gecesine tüm konteyner kent sakinleri katıldı. Anne Fatma Vurgun'un hayali gerçekleşti ve duygusal anlar yaşandı.

14.05.2024 11:38
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Yürekleri ısıtan görüntü: Zihinsel engelli Onurcan'ın annesinin hayaline tüm konteyner kent ortak oldu

HATAY - Hatay'da konteyner kentte ailesiyle birlikte yaşamını sürdüren zihinsel engelli Onurca Vurgun'un 1 günlük temsili askerliği öncesi kına gecesi düzenlendi. Zihinsel engelli gencin kına gecesinde düzenlenen eğlenceye tüm konteyner kent ortak olurken anne Fatma Vurgun'un hayalleri gerçek oldu.

Asrın felaketi sonrası 26 yaşındaki zihinsel engelli Onurcan Vurgun ve ailesi Antakya ilçesinde konteyner kentte yaşamaya başladı. Konteyner kent sakinleri tarafından sevilmeye başlayan ve tanınan zihinsel engelli genç için 16 Mayıs tarihinde temsili olarak yapacağı askerlik görevi öncesi kına gecesi düzenlendi. Türkülerin söylendiği, halayların çekildiği kına gecesine konteyner kent sakinleri de eşlik etti. Kına gecesinde zihinsel engelli gencin annesi Fatma ve babası Aşır Vurgun duygusal anlar yaşadı.

"Rabbime şükür bu gün kınasını yaptık, gözümüzde kalmadı"

Anen Fatma Vurgun, evladına düzenlenen kına gecesi sonrası çok mutlu olduğunu belirterek "2 evladım var; birisi Onurcan oda rahatsız. Rabbime şükür bu gün kınasını yaptık, gözümüzde kalmadı. Bir günde olsa vatana millete hayırlı olur inşallah. Çok mutluyum bir anne olarak. Onurcan 26 yaşında, çok güzel bir duygu. Benim çocuğum 5 yaşında rahatsızlık geçirdi. Ben bu güne getirene kadar çok zor günler geçirdim. Tüm konteyner kent, eş, dost ve akrabalarımız Onurcan'ın kınasına geldiler. Çok mutlu olduk oğlumda, bende" dedi.

Baba Aşir Vurgun, duygusal anlar yaşayarak "Onurcan 2. Evladımız. Doğuştan zihinsel engelli. Çok şükür bu günlerimize geldiğimiz için. Askerliğini özel olduğu için 1 gün yapacak. Rabbim nasip ederse. Mutluluk demek ne deme çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Zihinsel engelli Onurcan'ın annesinin hayaline tüm konteyner kent ortak oldu - Son Dakika

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