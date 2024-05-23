Zonguldak, 13 bin kişiyi ağırlayacak Öğrenciler; velileriyle mezuniyet coşkusu yaşayacak - Son Dakika
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Genel

Zonguldak, 13 bin kişiyi ağırlayacak Öğrenciler; velileriyle mezuniyet coşkusu yaşayacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin 2 Haziran günü gerçekleştireceği mezuniyet töreni için şehre 2 bini aşkın araç ve 13 bin kişinin gelmesi bekleniyor. Törene katılacak öğrencilerin velileriyle birlikte mezuniyet coşkusunu yaşayacakları belirtiliyor.

23.05.2024 20:27
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Zonguldak, 13 bin kişiyi ağırlayacak

Öğrenciler; velileriyle mezuniyet coşkusu yaşayacak

ZONGULDAK - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin 2 Haziran günü gerçekleştireceği mezuniyet töreni için şehre 2 bini aşkın araç ve 13 bin kişinin gelmesi bekleniyor.

ZBEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, 2 Haziran günü saat 16.00'da yapılacak olan mezuniyet töreni öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda gerçekleştirilecek olan törene şehir dışından ve şehir içinden gelecek olan veliler için kurumlarla birlikte toplantı yapıldığını aktaran Karasu, 2 bin 400 araçlık otopark ayrıldığını açıkladı.

Yaklaşık 3 bin öğrencinin merkez kampüs mezuniyet törenine katılacağını ifade eden Karasu, "Bunun için il genelinde bazı tedbirler alınması yoluna gidildi. O tedbirler de bizim için önemli olan ne kadar öğrencimizin ve velimizin katılacağıydı. Bununla ilgili çalışmaları yaptık. En önemli konu gelecek olan misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak olacaktır. Sayılarımızı tespit ettik. En önemli problemiz il dışından gelecek olan misafirler için otopark ve ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıkları en aza indirmek olacaktır. Bunun için Emniyet Müdürlüğümüz ile birlikte çalışma yaptık. Onların bize vermiş olduğu bazı rakamlar vardı. İl dışından gelecek olan misafirlerimizin tören alanlarına katılmak için kullanacakları otoparklar tespit edildi. Yaklaşık 2 bin 400 araçlık otoparkımız bulunmaktadır. Törene 3 bin civarı öğrencimiz katılacak. Aileleri olacak. 13 bin 500 yakını gelecek. Velilerimizin bir kısmı şehir içi bir kısmı şehir dışından katılacak. Özellikle 10 bin civarında misafirimiz olacak" dedi.

"Şehir nüfusunun yüzde 10'unu misafir edeceğiz"

Nüfusun yüzde 10'u kadar kişiyi Zonguldak'ta misafir edeceklerini dile getiren Karasu, şöyle devam etti:

"Bu da demek oluyor ki nüfusumuzun yüzde 10'u kadar şehir dışı nüfusu burada misafir edeceğiz. Misafirlerimizin nereden gelecekleri konusunda bir çalışma yaptık. Yaklaşık 2 bin 100 aracı şehrimize geleceği tahmin ediliyor. Bin 600 şehir dışı 500-600 şehir içinden katılması bekleniyor. Şehir dışından da yaklaşık 800 araç Ankara, 800 araç ise İstanbul yönünden gelecek. Hepsi için nerede park edeceklerini tespit ettik. Trafik Düzenleme, Denetleme Büro Amirliği ile iş birliği yaptık. Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanıyla toplantı düzenledik. Araçlarını park edecekleri konusunda plan çıkardık, karmaşaya mahal vermemek için çalışmalar yaptık. Çünkü yoğun katılım olacak."

Öte yandan 7 Haziran'da Devrek Şehir Stadı'nda, 10 Haziran'da Alaplı Meslek Yüksekokulu Spor Salonu'nda, 11 Haziran günü ise Karadeniz Ereğli Spor Salonu'nda da mezuniyet törenleri gerçekleştirilecek.

Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Etkinlik, Eğitim, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Zonguldak, 13 bin kişiyi ağırlayacak Öğrenciler; velileriyle mezuniyet coşkusu yaşayacak - Son Dakika

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