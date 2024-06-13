1,5 yaşındaki bebek süt dolu kovana düşerek hayatını kaybetti

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KAYSERİ'de süt dolu kovanın içine düşen 1,5 yaşındaki Lemis Birro, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 9 Haziran'da saat 14.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Ahmet Ayşe İnci Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre; evin balkonunda oyun oynayan Suriye uyruklu Lemis Birro, peynir yapımı için konulan süt dolu kovanın içine düştü. Ailesinin fark etmesi ile kız bebek kovadan çıkarılırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bilinci kapalı olan bebek, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Lemis Birro, bu sabah saatlerinde hastanede hayatını kaybetti. Birro'nun cansız bedeni Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından cenaze ailesine telim edildi. Birro'nun cenazesi, Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınan cenaze namazına, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Namazının ardından cenaze toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,