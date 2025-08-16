1'İNCİ ORDU'DA DEVİR TESLİM TÖRENİ
General/Amiral atamaları kapsamında 1'inci Ordu Komutanlığı'nda devir teslim töreni düzenlendi. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun katılımıyla düzenlenen törende Orgeneral Metin Tokel, görevi Korgeneral Bahtiyar Ersay'a devretti. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu; 16 Ağustos 2025 tarihinde, 2025 Yılı General/Amiral Atamaları kapsamında 1'inci Ordu Komutanlığı'nda icra edilen devir teslim törenine katıldı. Orgeneral Metin Tokel, 1'inci Ordu Komutanlığı görevini Korgeneral Bahtiyar Ersay'a devretti" denildi.
Son Dakika › Güncel › 1'inci Ordu'da Devir Teslim Töreni - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?