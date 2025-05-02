1 Mayıs Gözaltılarında 17 Tutuklama Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

1 Mayıs Gözaltılarında 17 Tutuklama Talebi

Geniş Video İzle

1 Mayıs'ta Taksim'de gözaltına alınanlardan 17'si tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

02.05.2025 19:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Taksim'de kutlamak isterken gözaltına alınanlardan 17 kişi tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. Savcılık 52 kişinin ise adli kontrolle serbest bırakılmasını istedi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da gözaltına alınanlarla ilgili öğle saatlerinde bir resmi bilgilendirme yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden yapılan bilgilendirmeye göre, dün 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet suçlamasıyla toplam 416 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Emniyet, Gayrettepe ve diğer birimlerinde ifadeleri alınan isimlerden 372'si dosya üzerinden serbest bırakıldı. 8 kişi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 69 kişinin savcılık işlemleri akşam saatlerinde sonuçlandı. Savcılık yetkililerinden edinilen bilgiye göre de, 4'ü 1 Mayıs Tertip Komitesi'nden olmak üzere 17 kişi tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Savcılık 52 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını istedi.

Kaynak: ANKA

Politika, İstanbul, 3-sayfa, 1 Mayıs, Güncel, Taksim, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel 1 Mayıs Gözaltılarında 17 Tutuklama Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Sicilim bozulmasın“ deyip alkolmetreye üflemedi, bedeli çok ağır oldu "Sicilim bozulmasın" deyip alkolmetreye üflemedi, bedeli çok ağır oldu
İsrail’den Şam’a saldırı Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular İsrail'den Şam'a saldırı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular
Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor
Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir
Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi Çocuk katillere büyük cezalar geliyor Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi! Çocuk katillere büyük cezalar geliyor
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ı ziyaret eden Zeybekçi’den dikkat çeken sözler TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı ziyaret eden Zeybekçi'den dikkat çeken sözler
Kuruluş Osman dizisinde şaşırtan veda İki başrol oyuncusu ayrılıyor Kuruluş Osman dizisinde şaşırtan veda! İki başrol oyuncusu ayrılıyor
Şara, Trump’a mektup yazdı ABD’nin teklifi reddedildi Şara, Trump'a mektup yazdı! ABD'nin teklifi reddedildi
Artık kahverengi yumurta satılmayacak Artık kahverengi yumurta satılmayacak
KKTC’nin adı mı değişiyor Ersin Tatar’dan dikkat çeken sözler KKTC'nin adı mı değişiyor? Ersin Tatar'dan dikkat çeken sözler
Ekmekte cam tehlikesi alarmı ABD’de ürünler geri çağrıldı Ekmekte cam tehlikesi alarmı! ABD'de ürünler geri çağrıldı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 07:52:23. #7.13#
SON DAKİKA: 1 Mayıs Gözaltılarında 17 Tutuklama Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.