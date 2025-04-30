1 Mayıs Kutlamaları İçin Diyarbakır'da Birlik Çağrısı

(DİYARBAKIR) - KESK Genel Başkanı Ahmet Karagöz, Diyarbakır'da İstasyon Meydanı'nda yapılacak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mitingine katılım çağrısında bulunarak, "Hepimizin meltemi emekten esen, soluğunu demokrasiden, adaletten, barıştan alan yeni bir başlangıca ihtiyacı var. Gelin bu yeni başlangıç için birlik, mücadele ve dayanışma günümüz 1 Mayıs'ta iş yerlerinde, alanlarda, meydanlarda birleşelim" dedi.

Diyarbakır'da aralarında Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Şubeler Platformu, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Tabip Odası ve çeşitli sivil toplum kuruluşunun organizasyonuyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, İstasyon Meydanı'nda yapılacak mitingle kutlanacak.

Mitinge ilişkin Diyarbakır'da basın toplantısı düzenleyen KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, 1 Mayıs'a derinleşen ekonomik kriz, artan yoksulluk, baskı politikaları ve adaletsizlikle kuşatılmış bir ülkede girdiklerine vurgu yaptı.

Güvencesizlik, yoksulluk ve eşitsizliğin hayatı her geçen gün daha fazla kuşattığını kaydeden Karagöz, şunları söyledi:

"En temel sendikal hak ve özgürlüklerimiz dahi adeta tırpanlanıyor. Sadece mali, sosyal, sendikal hakların değil en temel insan haklarının bile ayaklar altına alındığı bir süreçten geçiyoruz. Üst üste yapılan kayyum darbeleri ile halkın iradesi yok sayılıyor. Seçme ve seçilme hakkı ayaklar altına alınıyor. 23 yıldır ülkeyi yöneten iktidar sırf kendisi gibi düşünmediği, politikalarına rıza göstermediği için öğrencisinden gazetecisine, belediye başkanından sendikacısına, aile içine hapsedilmeye çalışılan kadınlara kadar her kesime adeta savaş açıyor. Ülke öyle bir hale geldi ki gözaltı ve tutuklama furyası sokak röportajında konuşan vatandaşlardan, falcılara kadar uzanıyor. Düşünce ve ifade özgürlüğünden toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına, seçme ve seçilme hakkından haber alma hakkına, sendikal haklarımıza kadar en temel hakları içeren çember gittikçe daraltılıyor. Üstelik emeği ile geçinen, ücretli tüm kesimleri yoksulluk ve sefalet sarmalına terk edenler, ülkeye yaşattıkları her siyasal, sosyal krizin yükünü de yine aynı adrese yıkmaya devam ediyor."

'1 Mayıs'ta işyerlerinde, alanlarda, meydanlarda birleşelim'

"Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yollarla çözümünün konuşulduğu bugünlerde, iktidarın bütün uygulamalarının hukuksuz olması manidardır" diyen Karagöz, şunları söyledi:

"Biliyoruz ki, Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yollarla çözülmesi emekçilerin barışı sahiplenmeleriyle mümkün olacaktır. Bu anlamıyla KESK olarak Kürt sorununun kalıcı ve onurlu bir barışa evrilmesi için katkı sunmaya hazırız. Kürt sorununun çözümü emekçilerin ekmeğini büyütecek, yaşamlarını doğrudan etkileyecektir. Bu anlamıyla barış hemen şimdi diyoruz. Hepimizin meltemi emekten esen, soluğunu demokrasiden, adaletten, barıştan alan yeni bir başlangıca ihtiyacı var. Gelin bu yeni başlangıç için birlik, mücadele ve dayanışma günümüz 1 Mayıs'ta iş yerlerinde, alanlarda, meydanlarda birleşelim. Emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, barışın, laikliğin hakim olduğu bir ülke mücadelesini hep birlikte büyütelim."