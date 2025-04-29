İstanbul'da 1 Mayıs operasyonunda 76 gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da 1 Mayıs operasyonunda 76 gözaltı

İstanbul\'da 1 Mayıs operasyonunda 76 gözaltı

İstanbul'da sol terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 76 şüpheli yakalandı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü istismar eden gruplara karşı gerçekleştirilen operasyon, güvenlik güçlerine yönelik potansiyel saldırıları önlemeyi amaçlıyor.

29.04.2025 09:22
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan çalışmalarda sol terör örgütlerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü istismar ederek örgütsel propaganda amacında oldukları, bu kapsamda yasaklanmasına rağmen Taksim Meydanı ve civarına toplanma çağrısında bulundukları belirlendi.

84 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Terör örgütlerinin iltisaklı yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüten şüphelilerin 1 Mayıs'ta toplananları provoke ederek korsan gösteri yapabilecekleri ve güvenlik güçlerine karşı taş ve sopalarla saldırı düzenleyebileceklerinin tespit edilmesinin ardından 84 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ÖRGÜTSEL DOKÜMANLARA EL KONULDU

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, DHKP/C, MLKP, TKP-ML, DSİH, TİKB/B, TİKB, TKEP/L, TKİP, TKP/KIVILCIM, MKP ve TKKKÖ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 76 şüpheliyi yakaladı. Şahıslara yönelik yapılan aramalarda da dijital materyal ve örgütsel dokümanlara el konuldu.

Şüpheliler işlemleri yapılmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü. Bazı şüphelilerin yurt dışında olduğu bazılarının da cezaevinde bulunduğu anlaşılırken, polis ekiplerinin firari şüphelileri arama çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da 1 Mayıs operasyonunda 76 gözaltı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Halis demir:
    bi bitmedi bu hainler bunları sınırdışı edin 3 0 Yanıtla
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