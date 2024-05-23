1 Mayıs'ta Taksim'de gözaltına alınanlara tutuklama talebi - Son Dakika
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1 Mayıs'ta Taksim'de gözaltına alınanlara tutuklama talebi

1 Mayıs\'ta Taksim\'de gözaltına alınanlara tutuklama talebi

Anayasa Mahkemesi kararına dayanarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenlere yönelik yapılan son operasyonlarda gözaltına alınan 27 kişi hakkında tutuklama talep edildi. İstanbul Adliyesi önünde toplanan bir grup, daha önce tutuklananların serbest bırakılmasını istedi. Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul şubesi, 21 Mayıs'ta ev baskınlarıyla gözaltına alınan 27 kişinin adliyeye sevk edildiğini ve tamamı hakkında tutuklama istendiğini açıkladı. İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri ise Çağlayan'da yeni bir açıklama yaparak tutuklamaları eleştirdi ve tutuklananların serbest bırakılmasını talep etti.

23.05.2024 17:20
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(İSTANBUL) - Anayasa Mahkemesi kararına da dayanarak 1 MayısTaksim'de kutlamak isterken polisle karşı karşıya gelenlere yönelik son operasyonlarda gözaltına alınan 27 kişi hakkında tutuklama talep edildi. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde toplanan bir grup, daha önce tutuklananların serbest bırakılmasını istedi.

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul şubesinden yapılan açıklamaya göre, 21 Mayıs'ta ev baskınlarıyla gözaltına alınan 27 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemleri tamamlanan kişilerin tamamı hakkında tutuklama istendi. 1 Mayıs günü ve takip eden günlerde İstanbul'un Saraçhane, Beşiktaş ve Beyoğlu ilçelerinde polisle karşı karşıya gelen çok sayıda kişi gözaltına alınmış, bunlardan 50'si hakkında tutuklama kararı verilmişti.

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri ise Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Haksız, keyfi ve hukuksuz" olarak nitelenen tutuklamalar eleştirildi. 1 Mayıs'ta "Taksim iradesine sahip çıkarak direndikleri için" tutuklananların serbest bırakılmalarını istendi.

Kaynak: ANKA

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