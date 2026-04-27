1 motosiklet ve 4 elektrikli bisiklet çalan şüpheli: Görüntülerdeki kişi bana benziyor ama değilim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

1 motosiklet ve 4 elektrikli bisiklet çalan şüpheli: Görüntülerdeki kişi bana benziyor ama değilim

27.04.2026 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bir haftada 1 motosiklet ve 4 elektrikli bisiklet çalan Mahmut K. (26), güvenlik kamerası görüntülerinde tespit edilip, yakalandı.

Adana'da bir haftada 1 motosiklet ve 4 elektrikli bisiklet çalan Mahmut K. (26), güvenlik kamerası görüntülerinde tespit edilip, yakalandı. İfadesinde, "Görüntülerdeki kişi bana benziyor ancak ben değilim" diyen Mahmut K., tutuklandı.

Olay, 14 Nisan'da saat 21.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Mahmut K., bir apartmanın bahçesinde park halindeki motosikletin yanına yaklaştı. Bir süre çevreyi kontrol eden Mahmut K., ardından gidon kilidini kırdığı motosikleti çaldı. Hırsızlık anları apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah motosikletinin çalındığını fark eden A.G., durumu polise bildirdi. Bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polisin yaptığı çalışmada şüphelinin, bir hafta içerisinde Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde 4 elektrikli bisiklet daha çaldığını saptadı. Saklandığı evi belirleyen polis, adrese yaptığı baskında şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Mahmut K. ifadesinde, "Görüntülerdeki kişi bana benziyor ancak ben değilim. Olay tarihlerinde, belirtilen yerlere hiç gitmedim" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmut K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

Güvenlik Kamerası, Motosiklet, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel 1 motosiklet ve 4 elektrikli bisiklet çalan şüpheli: Görüntülerdeki kişi bana benziyor ama değilim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 11:25:58. #7.12#
SON DAKİKA: 1 motosiklet ve 4 elektrikli bisiklet çalan şüpheli: Görüntülerdeki kişi bana benziyor ama değilim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.