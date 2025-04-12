1. Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali 2025'te Başlıyor

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenecek "Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali" 19-25 Nisan 2025 tarihleri arasında sanatseverler ile buluşacak. Başkan Şeniz Doğan, "Sanat ve kültür alanında bugüne kadar yüzlerce etkinlik ve proje gerçekleştirdik. İlk kez gerçekleştirmekten büyük heyecan duyduğumuz bu güzel festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi bünyesinde 2020 yılında kurulan ve bugüne kadar oynadığı yüzlerce oyun ile Denizlililerin beğenisi kazanan Merkezefendi Kent Tiyatrosu'nun öncülüğünde 1. Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali düzenlenecek. Festivalde dört yabancı yedi yerli tiyatro ekibi sahne alacak.

Şehirdeki çocukların ve gençlerin tiyatro ile bağ kurmaları sağlamak, katkılarıyla tiyatro sanatını tanıtmak ve sevdirmek, Farklı ülke insanlarını ve kültürlerini Merkezefendi'yle buluşturmak amacıyla gerçekleştirilecek festivalde ilk perde, 19 Nisan Cumartesi günü açılacak. Festival, 25 Nisan Cuma gününe kadar devam edecek.

Festivalin dolu dolu ve şölen havasında geçeceğini belirten Doğan, şunları söyledi:

"Sanat ve kültür dolu bir etkinliğe daha imza atmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana, sanatı ve kültürü toplumumuzun her kesimine ulaştırmak, ilçemizin kültürel zenginliğini daha da görünür kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz yüzlerce etkinlik, konser, sergi, tiyatro oyunu ve atölye çalışmasıyla sadece sanat üretiminin değil, aynı zamanda toplumsal birlikteliğin de bir parçası olduk. İlk kez gerçekleştireceğimiz 1. Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali için hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Heyecan ile festival gününü bekliyoruz. Şehrimizin dört bir yanından hiç tiyatroya gitmemiş veya gidememiş bireyleri tiyatroyla buluşturmak, kentin sanatsal ve toplumsal duyarlılığını artırmak için düzenleyeceğimiz festivalimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum."