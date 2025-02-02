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10 Bin Balık Efteni Gölü'nde

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Düzce'de Dünya Sulak Alanlar Günü'nde 10 bin yavru sazan, Efteni Gölü'ne bırakıldı.

02.02.2025 17:32
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Onbin balık tarihi göl ile buluştu

DÜZCE - Dünya Sulak Alanlar Gününe düzenlenen programda yetiştirilen yavru sazan balıkları, şehrin tarihi gölü Efteni ile buluştu. Vali Selçuk Aslan ve protokol üyelerinin de katıldığı programda Efteni Gölü İskele ve kuş gözlem kulesi açılışı da gerçekleştirildi.

Dünya Sulak Alanlar Günü çerçevesinde Düzce'de bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikler kapsamında Vali Selçuk Aslan ve protokol üyeleri Efteni Gölü iskelesi, kuş ve çevre gözlem kulesinin de bulunduğu, yapımı tamamlanan projenin açılışını gerçekleştirdi. Programa katılanlar kuleye çıkarak göl içinde bulunan kuşları teleskoplarla izledi.

Programda açıklama yapan Vali Selçuk Aslan, "Bugün 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü. 1971 tarihinde sözleşme ile başlamış. Türkiye 1994 yılında bu sözleşmenin tarafı olmuş ve 1997'den günümüze de Tarım Orman Bakanlığımız koordinesinde kutlanıyor. Milli Parklar ve Doğa Koruma Genel Müdürlüğümüz ile birlikte bu etkinliği kutluyoruz. Bu çerçevede gözbebeğimiz Efteni gölümüzde kutlama yapıyoruz. Bu çerçevede göl çevresinde yapılan kuş ve çevre gözlem kulesi ve iskelesini de içinde alan projenin açılışını gerçekleştirdik. Efteni Gölü'nde taşın koruma seddine paralel şekilde doğa koruma ve doğal yaşamın canlılaştırma, canlılığın artırması için çalışmalar devam ediyor. İnşallah çalışmalar tamamlandığında Efteni gölü aynası iki katından daha fazla alana ulaşmış olacak" dedi.

10 bin yavru sazan tarihi göl ile buluştu

Programda ayrıca Milli Parklar ve Yaban Hayatı Koruma Müdürlüğünce üretilen ve çoğaltılan yavru sazan balıkları, adını Eftelya isimli Bizans prensesinden alan Düzce'nin ve bölgenin tarihi gölü olma özelliğini taşıyan Efteni Gölü'ne bırakıldı. Vali Selçuk Aslan burada gölü gezmeye gelen vatandaşların çocukları ile birlikte yavru sazanları göle bıraktı.

Kaynak: İHA

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