10 Ekim Barış Derneği Adalet Buluşması Gerçekleştirdi

HABER: ZEYNEP BOZUKLU/ KAMERA: DURSUN ALKAYA
(ANKARA)-10 Ekim Barış Derneği, bugün Ankara'da 'Adalet Buluşması' gerçekleştirdi. Dernek Başkanı Kocabıyık, "Bir katliamın sanığının ağırlaştırılmış müebbet cezası alması, binlerce sene hapis cezasıyla cezalandırılması aslında bir işe yaramıyor. Birkaç sene sonra çeşitli gerekçelerle salıveriyorlar. ve daha da kötüsü belki aramıza geliyorlar. Bilmiyoruz, etmiyoruz. Yanımızdaki masada, otobüste yanımızdaki koltukta da rahatlıkla oturabiliyorlar" dedi.
10 Ekim Barış Derneği, Ankara'da bugün 'Adalet Buluşması' düzenledi. Dernek Başkanı İshak Kocabıyık, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"10 Ekim katliamı olduğunda aslında biz neyin ne olduğunu fark edinceye kadar iş işten geçmişti. Yaşadığımız büyük şaşkınlık, neden sonuç ilişkisini kuramama bizi epey bocalattı. 1 sene sonra yani 2016 yılında yargılama süreci başladı. Tabi o döneme kadar dosyaya gizlilik kararları, müştekilerin kabul edilip edilmeme sorunları, kabul edilen müştekilerin ifadelerine müdahale sorunları... Örneğin, avukatım Mehtap'la gitmiştik savcılığa ifade vermek için. Avukatım müdahale ediyor, savcı diyor ki müdahale etmeyin. Gaz sıkıldığını söylediğim zaman, 'Ne münasebet Türk polisi böyle bir şey yapmaz, devlet böyle bir şey yapmaz' gibi şeylerle karşılaştık. Aslında meselenin basit bir mahkeme süreci olmadığını, bir yargılama süreci olmadığı, adaletin tesis edilmesi gerektiği noktasını biz yaşayarak, deneyerek öğrendik. Bizim bugün için IŞİD'li katillerin cezalandırılması elbette önemli. Hapis cezası ya da neyse yasal karşılığı o cezalarla cezalandırılması elbet önemli. Ama bunun bir adalet tesisi için yeterli olmayacağını, bir adalet tesisi için anlamı bile olmadığını bizim ülke ne yazık ki acı deneylerle biliyoruz.
"MADIMAK KATLİAMI FAİLLERİ, CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN AFFEDİLMİŞTİ"
Hepimiz hatırlarız, Madımak katliamının failleri, birkaç sene önce 'Dede, torununu sevecek' taltif edilerek Cumhurbaşkanı tarafından affedildi. Yani bir katliamın sanığının ağırlaştırılmış müebbet cezası alması, binlerce sene hapis cezasıyla cezalandırılması aslında bir işe yaramıyor. Birkaç sene sonra çeşitli gerekçelerle salıveriyorlar. ve daha da kötüsü belki aramıza geliyorlar. Bilmiyoruz, etmiyoruz. Yanımızdaki masada, otobüste yanımızdaki koltukta da rahatlıkla oturabiliyorlar. Yani bir suçu, bir katliamı normalleştirmenin bir aracı olarak kullanılıyor. Dolayısıyla kendi yürüttüğümüz adalet mücadelesinin başarıya ulaşması elbette bizim ailelerimizin, yaralı arkadaşlarımızın ve derneğimizin yürüttüğü mücadelesi çok önemli, çok kıymetli. Toplumsal mücadele alanında çok deneyler kazandırdığımızı da biliyoruz. Ama hiçbir şekilde tek başına yeterli değil."
Son Dakika › Güncel › 10 Ekim Barış Derneği Adalet Buluşması Gerçekleştirdi - Son Dakika
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden özel teknede yaralanan vatandaş Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinlik kapsamında çocuklar, M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi'ni gezdi, uçuş heyecanını yaşadı ve kağıt uçak yarışmasına katıldı. Ayrıca Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in gösterisi de gerçekleşti.
Tokat'ın Turhal ilçesinde saat 15.03'te meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem, bir düğün salonunun çatısını yıktı. AFAD'ın verilerine göre deprem, 12.4 kilometre derinlikte gerçekleşti ve şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 3-0 yenerek galibiyet elde etti. Maçta Trabzonspor'un gollerini Jelena Cubrilo, Teona Bakradze ve Müzeyyen Dilek Özbiler attı.
Düzce Tenis Kulübü'nde düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Tenis Türkiye Finali sona erdi. 28 ilden 80 sporcu mücadele etti. Düzce Kasım Aktaş Ortaokulu ikiz kardeşler Eren ve Tuna Çavuş çift erkekler kategorisinde şampiyon oldu. İstanbul'dan katılan Serra Hasanbaşoğlu ve Doğa İlhan ise çift kızlar kategorisinde birincilik elde etti. Dereceye giren sporculara ödüller verildi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Tokat'ın Turhal ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 12.4 kilometre derinliğinde meydana geldi ve herhangi olumsuz bir duruma yol açmadı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'u depreme karşı dönüştürebilmek için 485 milyar liralık bir destek açıkladıklarını belirtti. Ayrıca, afete maruz kalabilecek diğer şehirlerin de ayağa kaldırılması için çalışmaların yapıldığını söyledi.
Siirt'in Eruh ilçesinde 20 Nisan 1993 yılında şehit olan Adem Akman'ın babası Cemil Akman, şehit oğlunun şehadete yürüdüğü tarihte hayatını kaybetti. Şehit babası, şehit oğlunun yanına gözyaşları arasında defin edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?