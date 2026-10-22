10 günlük öğrenci gösterileri talebi Arnavutluk Meclisi\'nde yumruklaşmaya dönüştü

Arnavutluk'ta muhalefet partilerinin milletvekillerinin, ülkede 10 gündür süren öğrenci gösterilerinin gündeme alınmasını talep etmesi üzerine mecliste arbede yaşandı.

MECLİS'TE "ÖĞRENCİ GÖSTERİLERİ" GERGİNLİĞİ

Arnavutluk Meclisi, aralarında Kuzey Makedonya ile ortak sınır kapıları anlaşmasının da olduğu gündem maddeleriyle toplandı. İki ülke arasındaki sınır geçişlerinde ortak kontrol uygulamalarını öngören anlaşma kabul edildi. Ancak muhalefet partilerinin milletvekilleri, ülkede 13 Ekim'de başlayan ve hala devam eden öğrenci gösterilerinin de meclis gündemine taşınmasını talep etti.

VEKİLLER BİRBİRLERİNE YUMRUKLARLA SALDIRDI

Taleplerinin kabul edilmemesi üzerine muhalifler, devam eden meclis oturumunu engellemek için sandalyelerini masaların üzerine koydu. Muhalefet ile iktidardaki Sosyalist Parti milletvekilleri arasında karşılıklı yumruklaşmalar ve arbedeler yaşandı.

Yaşanan gerilimin ardından Meclis Başkanı Niko Peleshi, kalan gündem maddelerinin tartışılmadan oylanmasına karar verdi.

Arnavutluk'ta, öğrencilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 13 Ekim'de başlayan ve hala devam eden protestolar şiddet eylemlerine sahne olmuştu. Öğrenciler protestolarına devam edeceklerini belirtiyor.