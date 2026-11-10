10 Kasım Atatürk\'ü Anma Günü\'nde Anıtkabir\'in gece görünümü fotoğraflandı

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Anıtkabir'in gece görünümü fotoğraflandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anıtkabir, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde gece ışıkları altındaki haliyle görüntülendi. Başkentteki anma kapsamında çekilen fotoğraflarda Türk bayrağı taşıyan ziyaretçiler ve nöbet tutan askerler de yer aldı.
TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, vefatının 88'inci yıldönümü olan 10 Kasım'da gece ışıkları altında görüntülendi.
Başkentte, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Anıtkabir'in gece görünümü fotoğraflandı. Işıklandırılan Anıtkabir'de, Türk bayrakları taşıyan ziyaretçiler ve nöbet tutan askerler de objektiflere yansıdı.
Kaynak: DHA
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