10 Nisan Cuma Namazı Saatleri Açıklandı

10 Nisan cuma namazı saatleri, tüm illerde Müslümanların gündeminde yer alıyor. Bu haftaki cuma hutbesinin okunmasının ardından, öğle ezanından sonra cuma namazı İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde eda edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namazvakitleri.diyanet.gov.tr internet sitesi üzerinden, il il 10 Nisan 2026 tarihli cuma namazı saatleri belli oldu. Bu hafta cuma namazı vakitleri şöyle olacak: İstanbul için 13:11, Ankara için 12:55, İzmir için 13:18. Tüm illerin saatleri değişiklik gösterecek ve Diyanet'in sitesinden öğrenilebilecek.

Cuma namazının farzı iki rekâttır, ayrıca farzdan önce dört rekât ve farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât sünneti bulunur. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre, namaz öğle ezanı okununca ilk sünnetle başlar, hutbe dinlendikten sonra farz kılınır ve son sünnetle devam eder. Namaz ortalama 45 dakika ile 1 saat arasında sürebilir, bu süre kişinin ek namazları kılıp kılmamasına bağlıdır.