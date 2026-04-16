10. Sağlık Akademisi Eğitim Programı Açıldı

16.04.2026 14:04
İstanbul'da 10. Sağlık Akademisi Programı, sağlık yöneticilerinin gelişimine katkı sunacak.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen "10. Sağlık Akademisi Eğitim Programı"nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Sağlık yöneticilerinin ve yönetici adaylarının kişisel ve mesleki gelişimine katkı sunmayı hedefleyen program, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Şişli Dr. Bekir Turan Konferans Salonu'nda düzenlenen açılış töreniyle başladı.

İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, açılış konuşmasında, birçok sağlık çalışanının program kapsamında yönetici pozisyonlarına yükseldiğini belirterek, "Aslında biz burada ehliyet, liyakat ilkesini ispatlamaya çalışıyoruz." dedi.

Vatandaşların elinden tutmayı hedeflediklerini dile getiren Güner, "Sizin de amacınızın bu olması lazım. Bugün eleştirdiğiniz, 'keşke böyle olmasa' dediğiniz şeyleri siz düzelteceksiniz." diye konuştu.

Akademide eğitim verecek hocaların tecrübelerinin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Güner, "Burada muhteşem bir tecrübe var. Biz bu tecrübeyi devretmeye talibiz. Önemli olan, siz devralmaya talip misiniz? 'Bana bu yük düşmez' demeyin. Bu misyonu ve sorumluluğu omuzlarımızda hissederek, güzel bir eğitim sezonu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından önceki dönemde 9. Sağlık Akademisi Eğitim Programı'nı başarıyla tamamlayan katılımcılarına belgeleri takdim edildi.

98 kişinin katılımıyla başlayan eğitim programı, 23 Haziran'a kadar sürecek.

Kaynak: AA

