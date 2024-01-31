 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
10 Yıl Şoförlük Yaptığı Adliyede Avukatlık Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

10 Yıl Şoförlük Yaptığı Adliyede Avukatlık Yapıyor

10 Yıl Şoförlük Yaptığı Adliyede Avukatlık Yapıyor

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Atilla Köçer, 10 yıl şoför olarak çalıştığı adliyede avukatlık yapmaya başladı. Köçer, farklı illerdeki eğitim süreçlerinin ardından hukuk fakültesini bitirerek hayalini gerçekleştirdi. Şimdi adaletin tecelli etmesi için mücadele veriyor.

31.01.2024 12:39  Güncelleme: 12:40
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Atilla Köçer, 10 yıl şoför olarak çalıştığı adliyede 3 yıldır avukatlık yapıyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde dünyaya gelen Köçer, farklı illerdeki eğitim süreçlerinin ardından 2010'da Kamu Personeli Seçme Sınavıyla Erciş Adliyesine atandı.

Burada 10 yıl boyunca şoförlük yapan ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Adalet Bölümünü okuyan Köçer, mezun olduktan sonra dikey geçiş sınavında ilk 500'e girerek Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşti.

Buradaki eğitimini ve staj sürecini tamamladıktan sonra hayalini kurduğu avukatlık cübbesini giyen Köçer, yıllarca şoförlük yaptığı adliyede şimdi adaletin tecelli etmesi için mücadele veriyor.

Evli ve 2 çocuk babası Köçer, AA muhabirine, adliyede işe başladıktan 10 yıl sonra hayalini kurduğu avukatlık mesleğine geçtiğini söyledi.

Azimle çalışarak kazandığı hukuk fakültesinden 3 yıl önce mezun olarak avukatlık mesleğine başladığını anlatan Köçer, şöyle konuştu:

"Okumayı yeni şeyler öğrenmeyi çok seviyorum. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına girdim. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde devletimizin sağladığı imkanlar sayesinde Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yaptım. Kamuda verimlilik ve etkinlik üzerine tez yazdım. Ruhsatımı aldıktan sonra yıllarca çalıştığım adliyede avukatlık yapmaya başladım. Bu başarım adliyedeki çalışanlara örnek oldu. Bazı mesai arkadaşlarım da sınavlara hazırlanıyor."

Tüm bu süreçlerde ailesinden, kurumdaki amirlerinden çok büyük destek gördüğünü belirten Köçer, şöyle devam etti:

"Adliyede çalıştığım için insanlar beni tanıyor. Şimdi avukat olduğumu, cübbe giydiğimi gördüklerinde mutlu oluyorlar. Ben de onların tepkilerini gördüğümde gururlanıyorum. Bu kadar emek verdikten sonra amacıma ulaşmış olmak beni mutlu ediyor. Zor şartlarda okula gittim. Birleştirilmiş sınıflarda ders gördük. O zamanlarda imkanlar daha kısıtlıydı ama bizim de bir amacımız vardı. Hukuk fakültesini okuyarak bir gün avukat, hakim, savcı ya da kaymakam olarak halkımıza hizmet etmek istiyorduk. Bunu yaptığım için mutluyum. Bu süreçte eğitimin yaşının olmadığını, mücadele ederek, emek vererek insanların hedeflerine ulaşabileceğini gösterdiğimi düşünüyorum."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Türkiye, Van, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 10 Yıl Şoförlük Yaptığı Adliyede Avukatlık Yapıyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2024 14:04:15. #1.12#
SON DAKİKA: 10 Yıl Şoförlük Yaptığı Adliyede Avukatlık Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement