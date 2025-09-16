10 Yıllık Husumet Cinayete Neden Oldu - Son Dakika
10 Yıllık Husumet Cinayete Neden Oldu

10 Yıllık Husumet Cinayete Neden Oldu
16.09.2025 13:49
Haber Videosu

Ankara'da bacanaklar arasındaki 10 yıllık husumet, cinayete ve intihara yol açtı.

Ankara'da bacanağı Jandarma Uzman Çavuş Emre Bozkurt'u tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son veren Uğur Balkoca'nın, cinayeti aralarında 10 yıldır süren husumet nedeniyle işlediği ileri sürüldü. Olayın ardından Emre Bozkurt'un yakınları, gözyaşı döktü.

"10 YILLIK HUSUMET OLDUĞUNU DUYDUK"

Görgü tanığı Orhan Karakoç, "Bildiğim kadarıyla olaya karışınlar, bacanakmış. Aralarında problem varmış. Vurulan jandarma personeliymiş. Saldırgan da olayın ardından buraya gelip, intihar etmiş" dedi. Melih Arslan ise "Sabah olay yerine geldiğimiz polisin bölgeyi kapattığını gördük. İçeriye girmemize izin verilmedi. Bacanaklar arasında 10 senelik bir husumet olduğunu duyduk" diye konuştu.

Kaynak: DHA

