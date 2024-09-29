100. Yılda Türk-Japon Dostluk Konseri - Son Dakika
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100. Yılda Türk-Japon Dostluk Konseri

100. Yılda Türk-Japon Dostluk Konseri

Köln'de Türkiye ile Japonya'nın diplomatik ilişkilerinin 100. yılı vesileyle dostluk konseri düzenlendi.

29.09.2024 17:46
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Almanya'nın Köln kentinde, Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü vesilesiyle dostluk konseri düzenlendi.

Köln Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Japon Kültür Merkezi işbirliğiyle "Yamato'dan Anadolu'ya" temasıyla gerçekleşen konserde piyanist, besteci ve öğretim üyesi Çiğdem Borucu ile bir süredir Türkiye'de yaşayan koto virtüözü Atsuko Suetomi sahneye çıktı.

İki medeniyetin melodilerinin buluştuğu etkinliğe, görevine yeni başlayan Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al'ın yanı sıra, sanat, bilim, kültür alanlarından sanatseverler konuk oldu.

Geleneksel Japon ezgileri ile Anadolu'nun zengin müzik mirasının harmanlandığı konserde yer alan eserlerle ilgili dinleyiciler bilgilendirildi.

Japonya'nın geleneksel halk şarkısı Sakura Sakura'nın da söylendiği konserde, Çiğdem Borucu'nun piyano ve koto eşliğindeki "Ziyaret" isimli eseri de dinleyiciyle buluştu.

Eser, Türkiye ve Japonya arasındaki dayanışma ve dostluğun sembolü olarak, 1890 yılında İstanbul'dan Japonya'ya giden Ertuğrul Fırkateyni'nin talihsiz yolculuğunun anısına ithaf edildi.

Konser Aşık Veysel'in unutulmaz eseri "Uzun İnce Bir Yoldayım" sonlandırıldı.

Köln Japon Kültür Merkezi Müdürü Harufumi Murata, Türk-Japon ilişkilerinin 100 yıldan önce geliştiğini vurguladı.

Türk donanmasının talihsiz kazasını annesinin anlattığı hikayelerden dinlediğini dile getiren Murata, Türkiye'yi çok önceden duyup bildiğini söyledi.

Yunus Emre Köln Müdürü Yılmaz Bulut ise Türk-Japon ilişkilerinin Almanya'da pek bilinmediğini ve bu bağlamda ilişkilerin 100. yılında Japon Kültür Merkezi ile ortaklaşa gerçekleştirdikleri etkinliğin yanı sıra 18 Ekim'de bilgilendirici bir konferans düzenleyeceklerini söyledi.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 100. Yılda Türk-Japon Dostluk Konseri - Son Dakika

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