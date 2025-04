102 Genç Tahliye Edildi

HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, Saraçhane eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan, CHP PM üyesi Berkay Gezgin'in de aralarında bulunduğu 102 genç hakkında tahliye kararı verdi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar nedeniyle Türkiye genelinde yaklaşık 2 bin kişi gözaltına alınmış, Saraçhane protestolarına katıldıkları gerekçesiyle 278 kişi de tutuklanmıştı.

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, 139 sanık hakkında açılan iddianameyi incelemeye aldı. Mahkeme heyeti, duruşmanın 20 Haziran'da görülmesine karar verdi.

Mahkeme, tensip incelemesi sırasında, CHP PM üyesi Berkay Gezgin'in de aralarında bulunduğu 102 genç hakkında tahliye kararı verdi. ANKA'nın ulaştığı kararda, şu ifadelere yer verildi:

"... üzerlerine atılı 2911 Sayılı Kanun'un 32/1 maddesinde düzenlenen Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama suçunun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun kanunda belirlenen alt ve üst sınırı, atılı suçun CMK'nın 100. maddesinde belirtilen katalog suçlardan olmadığı, mevcut delil durumu, atılı suç yönünden delillerin büyük oranda toplandığı, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre, sanıkların büyük çoğunluğunun öğrenci olması, öğrenim hayatlarının devam etmesi ve sınavlarının bulunması, bir kısım sanıkların hastalıklarının bulunması, bu hususların sanıklar müdafiilerinin sunulan dilekçeler ekinde belgelendirilmesi, sanıkların kaçma şüphelerinin bulunmaması, ayrıca; dosyadaki sanık sayısının 139 olduğu, tutuklu sayısının 102 olduğu, konutu terk etmemek adli kontrol tedbiri verilen sanık sayısının 25 olduğu, sunulan vekaletnamelerden sanıkların birden fazla müdafisinin olduğu, tarafların çokluğu nedeniyle İstanbul Adliyesi'nde bu şartları taşıyan duruşma salonunun bulunmadığı salonunun Marmara Açık Ceza İnfaz kurumundaki duruşma salonlarının da dolu olması hususları da dikkate alınarak; yukarıda belirtilen hususlarla birlikte ismi zikredilen tutuklu sanıkların başka suçtan tutuklu ya da hükümlü değillerse derhal ayrı ayrı tahliye edilmelerine karar verilmiştir."

25 genç hakkında ise hakkında verilen "konutu terk etmemek" şeklinde uygulanan adli kontrol tedbir kararı da kaldırıldı.

"Tüm çocuklarımız serbest bırakılana kadar çocuklarımızın yanındayız"

Anne Baba Dayanışma Ağı'ndan konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "102 tahliye… Her tahliyede birlikte mutluluktan ağlıyor, birlikte gözyaşı döküyoruz. Biz anne babaların yüreği her gün her an bütün çocuklarımız için birlikte çarpıyor. Tüm çocuklarımız serbest bırakılana kadar tüm çocuklarımızın yanındayız" denildi.