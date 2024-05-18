11. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali Başladı - Son Dakika
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11. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali Başladı

11. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali Başladı

Türk tiyatrosunun önemli isimlerini konuk eden 11. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'nin resmi açılışı yapıldı. Festivalin açılışında İzmir Devlet Tiyatrosu'nun oyunu 'Fareler ve İnsanlar' izleyiciyle buluştu. Festival, Kültür Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu, Frankfurt Büyükşehir Belediyesi, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, Ziraat Bankası, Türk Hava Yolları ve Altındal Grubunun desteğiyle gerçekleştirildi. Festival, Ayla Algan'a adanmıştır.

18.05.2024 16:41
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Türk tiyatrosunun önemli isimlerini konuk eden "11. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali"nin resmi açılışı yapıldı.

Festivalin açılışında John Steinbeck'in romanından Zeynep Avcı'nın çevirisiyle Gökhan Kocaoğlu'nun yönettiği İzmir Devlet Tiyatrosunun oyunu "Fareler ve İnsanlar" izleyiciyle buluştu.

Başkanlığını Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu'nun üstlendiği festival, Kültür Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu, Frankfurt Büyükşehir Belediyesi, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, Ziraat Bankası, Türk Hava Yolları ve Altındal Grubunun desteğiyle hayata geçirildi.

Festival ayrıca Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer ile Frankfurt Kent Konseyi Başkanı Hilime Arslaner'in himayesinde gerçekleştiriliyor.

" Ayla Algan'ı çok daha özel kılan onun Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'ne olan desteği"

Gallus Theatre'daki açılışta konuşan Tunçer, Türkiye'den festivale katılım sağlayan sanatçılara ve tiyatro emekçilerine şükranlarını sunduğunu söyledi.

Tunçer, "Festivalimize ruhunu veren Tamer Levent, Haldun Dormen, Ayşenil Şamlıoğlu gibi tiyatromuzun duayen isimlerine de tiyatromuza ve festivalimize olan desteklerinden ötürü teşekkürlerimizi sunuyoruz. Büyük sanatçımız Ayla Algan için özel bir parantez açmak istiyorum. Elbette çok büyük bir tiyatrocuydu ve müstesna bir sanatçıydı. Ancak bizim açımızdan Ayla Algan'ı çok daha özel kılan onun Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'ne olan inanılmaz yürekten desteği ve katkısı. Bu sene aramızda olmayı çok istedi ama olamadı. Ruhu şad olsun. Bizlere unutulmaz bir miras bıraktı." diye konuştu.

Arslaner de şunları kaydetti:

"Çok kültürlü bir yaşamın mevcut olduğu bölgemizde Türk tiyatrosu da 11 yıldır bulunduğumuz toplumun vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Bu tabii ki Tiyatro Frankfurt'un bir başarısıdır. Tüm ekibe yürekten teşekkür ediyorum. Bu durum farklı bir kültürle iç içe büyüyen çocuklarımızın kendi kültürlerini tanımalarına, aidiyet duygularının gelişmesine, öz güvenlerinin güçlenmesine katkı sağlamaktadır. "

"Bu yılki festivali Ayla Algan'a adadık"

Festivalin onursal başkanı, oyuncu Tamer Levent, festivalin 11 yıldır devam etmesinin artık rüştünü ispat ettiğini gösterdiğine dikkati çekerek, "11 yıl önce bu festivale başlarken 'Sanata evet' diyorduk. Bugün içinde bulunduğumuz milenyumda 'Sanata evet' kelimesiyle esasında yaşamın bütününü anlatmak istiyoruz. Yaşamın bütününde de insanın belli bir kaliteye ihtiyaç duyduğunu anlatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kamil Kellecioğlu ise festivalin Türk toplumu için de özel bir yere sahip olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yılki festivali Ayla Algan'a adadık ve bir anma gecesi düzenledik. Ayla Algan 'Funny Girl' filmi için önüne sekiz yıllık kontrat konduğunda, 'Eğer imzalarsan sonra paranla bile kendini satın alamazsın' denilen teklifi reddedebilecek kadar ulusal kimliğini önemseyen bir sanatçıydı. Ayla Algan'ın, 'Türk tiyatrosunun Avrupa'da var olmasını çok istiyorum. Son nefesime kadar bunun mücadelesini vereceğim.' sözünün bizlere bir miras ve öğüt olduğu düşüncesiyle birçok güçlüğe göğüs gererek tiyatro gönüllüsü arkadaşlarımızla destekçilerimizle festivalimizin açılışını gerçekleştiriyoruz."

26 Mayıs'a kadar sürecek festivale ilişkin detaylı bilgi ve etkinlik programına "www.tiyatrofrankfurt.com" adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 11. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali Başladı - Son Dakika

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