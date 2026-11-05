11. Lancang-Mekong toplantısı Beijing'de yapıldı, Wang Yi eş başkanlık etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

11. Lancang-Mekong toplantısı Beijing'de yapıldı, Wang Yi eş başkanlık etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Taylandlı mevkidaşı Sihasak Phuangketkeow ile Beijing'de 11. Lancang-Mekong Dışişleri Bakanları Toplantısı'na eş başkanlık etti. 4 Kasım 2026'da yapılan toplantıya Kamboçya, Laos, Vietnam ve Myanmar'dan yetkililer de katıldı.

BEİJİNG, 5 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Tayland Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangketkeow ile Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 11. Lancang- Mekong İşbirliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'na eş başkanlık etti, 4 Kasım 2026.

Çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 11. Lancang-Mekong İşbirliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Kamboçya Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn, Laos Başbakan Yardımcısı ve Laos Dışişleri Bakanı Thongsavanh Phomvihane, Vietnam Dışişleri Bakanı Le Hoai Trung ve Myanmar Ulusal Planlama, Yatırım ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Aung Kyaw Hoe de katıldı. (Fotoğraf: Tian Yu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiKamboçyaPolitikaMyanmarVietnamGüncelMekongPekinDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okullarda bir dönem tarih oldu Okullarda bir dönem tarih oldu
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın gözlükleri olay oldu İşte güncel fiyatı Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı
Kazı yapan arkeologlar gözlerine inanamadı 5 bin yıldır bozulmadan bekliyor Kazı yapan arkeologlar gözlerine inanamadı! 5 bin yıldır bozulmadan bekliyor
Fatma Betül Sayan Kaya ifade için adliyede İlk soğuk duşu girişte yaşadı Fatma Betül Sayan Kaya ifade için adliyede! İlk soğuk duşu girişte yaşadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon soruşturması açıklaması: Hiç ummadığınız insanlar işin içine girmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon soruşturması açıklaması: Hiç ummadığınız insanlar işin içine girmiş
50 yaşındaki kadın kendi evinde hayattan koparıldı Sevgilisi de intihar etti 50 yaşındaki kadın kendi evinde hayattan koparıldı! Sevgilisi de intihar etti
15:32
Fenerbahçe, Liverpool’u devirdi Kasasına giren para dudak uçuklattı
Fenerbahçe, Liverpool'u devirdi! Kasasına giren para dudak uçuklattı
15:01
Emre Belözoğlu geldi, kara bulutlar dağıldı Herkesin yüzü gülüyor
Emre Belözoğlu geldi, kara bulutlar dağıldı! Herkesin yüzü gülüyor
14:46
Bakan Yumaklı, orman yangınlarında bilançoyu açıkladı Yüzde 86’sı insan kaynaklı
Bakan Yumaklı, orman yangınlarında bilançoyu açıkladı! Yüzde 86'sı insan kaynaklı
14:29
Rahmi Özkan’ın “Genelev“ sözleri olay oldu Müge Anlı’dan jet müdahale
Rahmi Özkan'ın "Genelev" sözleri olay oldu! Müge Anlı'dan jet müdahale
13:31
Arda Güler neden oynamadı Mourinho tüm gerçeği açıkladı
Arda Güler neden oynamadı? Mourinho tüm gerçeği açıkladı
13:10
Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu
Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 15:33:54. #.0.2#
SON DAKİKA: 11. Lancang-Mekong toplantısı Beijing'de yapıldı, Wang Yi eş başkanlık etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android