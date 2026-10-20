11 sağlık ve sosyal hizmet sendikası Sendikal Demokrasi ve Dayanışma Platformu'nu kurdu - Son Dakika
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11 sağlık ve sosyal hizmet sendikası Sendikal Demokrasi ve Dayanışma Platformu'nu kurdu

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11 sağlık ve sosyal hizmet sendikası Sendikal Demokrasi ve Dayanışma Platformu\'nu kurdu
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Sağlık ve sosyal hizmetlerdeki 11 sendika, ortak hak ve talepler için Sendikal Demokrasi ve Dayanışma Platformu'nu kurdu. Platform, mevzuatın sendikal özgürlükleri kısıtladığını savunarak ILO sözleşmelerindeki hakların uygulanmasını hedefliyor.

(ANKARA) - Sağlık ve sosyal hizmetler alanında faaliyet gösteren 11 sendika, ortak hak ve talepler doğrultusunda "Sendikal Demokrasi ve Dayanışma Platformu" çatısı altında bir araya geldi.

Sağlık ve sosyal hizmetler kolunda faaliyet gösteren 11 sendika, "Sendikal Demokrasi ve Dayanışma Platformu" adı altında ortak çalışma kararı aldı.

Platform tarafından yapılan açıklamada, ortak haklar, sendikal özgürlükler ve demokratik mücadele için "Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolunda" faaliyet gösteren sendikaların, ortak hak ve talepler doğrultusunda 'Sendikal Demokrasi ve Dayanışma Platformu' çatısı altında bir araya geldiği belirtildi.

Yürürlükteki çalışma mevzuatının, sendikal hak ve özgürlüklerin uluslararası standartlarda kullanılmasının önünde çeşitli engeller oluşturduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Oysa Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, çalışanların örgütlenme, sendikal faaliyet yürütme ve haklarını demokratik yollarla savunma özgürlüklerini güvence altına almaktadır. Anayasamızın 90. maddesi, temel hak ve özgürlüklere ilişkin usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar ile kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi durumunda, milletlerarası andlaşma hükümlerinin esas alınacağını açıkça düzenlemektedir. Bu anayasal güvence doğrultusunda, Türkiye'nin taraf olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmelerinde yer alan sendikal hak ve özgürlüklerin etkin biçimde hayata geçirilmesini; çalışanların örgütlenme, temsil ve demokratik mücadele haklarının eksiksiz biçimde korunmasını savunuyoruz.

Platformumuzun temel amacı; kazanılmış haklarımızı korumak, sendikal hak ve özgürlüklerin etkin biçimde uygulanmasını sağlamak, sağlık ve sosyal hizmetler alanında çalışanların hak ve çıkarlarını geliştirmek ve ortak mücadele zeminini güçlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda platformumuzda yer alan sendikalar, demokratik katılım ve ortak karar alma ilkeleri çerçevesinde iş birliği yapacak; ortak hak ve taleplerimiz için birlikte çalışacak ve gerekli girişimlerde bulunacaktır. Farklı istihdam ve çalışma statülerinde bulunan tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin meşru, demokratik ve dayanışmacı bir mücadele anlayışıyla bir araya gelmesini önemsiyoruz. İnanıyoruz ki sendikal demokrasi, dayanışma ve ortak mücadele; haklarımızı korumanın ve geliştirmenin en güçlü yollarındandır."

Platformda, AHESEN, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Birlik Sağlık Sen, Diş Hekimliği Sendikası, Genel Sağlık-İş, Hekim Birliği Sendikası, HEP-SEN, Hürriyet Sağlık-Sen, SAHİM-SEN, Yeni Sendika ve Tabip-Sen yer aldı.

Kaynak: ANKA
DemokrasiSendikaSağlıkGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: 11 sağlık ve sosyal hizmet sendikası Sendikal Demokrasi ve Dayanışma Platformu'nu kurdu - Son Dakika
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