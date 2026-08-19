11. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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11. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı Ödülleri Sahiplerini Buldu

11. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı Ödülleri Sahiplerini Buldu
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Arapça-Türkçe Tercüme Ödülleri, yayıncılık ve çeviri alanında başarılı isimlere verildi.

11. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Arapça-Türkçe Tercüme Ödülleri ile yayıncılık ödülleri sahiplerini buldu.

Fuar ekibinden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği tarafından, Basın Yayın Birliği ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği işbirliğinde düzenlenen fuarın ödül töreninde Türkçe ile Arapça arasında kültürel ve edebi aktarımı sağlayan çevirmen ve yayınevleri ödüllendirildi.

Açıklamada, törendeki konuşmasına yer verilen fuarın genel koordinatörü Dr. Muhammed Ağırakça, tercümenin Türkçe ile Arapça arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesindeki önemine dikkati çekti.

"Tercümanlar kültür köprülerinin taşıyıcı kolonlarıdır"

Ağırakça, ödüllerin uzun yıllardır gerçekleştirmek istedikleri bir hayalin ürünü olduğunu belirterek, "Türkçe ile Arapça arasında bir kültür köprüsü kurmaya çalışıyoruz. Bu kültür köprüsünün en önemli unsurlarından biri, kültürün taşıyıcı kolonlarından olan tercümanlardır." ifadelerini kullandı.

Tercümanın yalnızca bir metni başka bir dile aktaran kişi olmadığını vurgulayan Ağırakça, "Tercümanlar bir yazar kadar etkili. Çünkü bir eserin, yazarın vermek istediği mesajın okura kendi ana dilinde ulaşması için büyük bir emek ortaya koyuyorlar. Kültür, onların sayesinde bir dilden diğerine aktarılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ağırakça, çevirmenlerin en az yazarlar kadar desteklenmesi gerektiğini belirterek, son yıllarda Türkçeden Arapçaya yapılan çevirilerde önemli bir artış yaşandığını kaydetti.

Ödüller sahiplerini buldu

"Arapçadan Türkçeye En İyi Tercüme Ödülü"ne, Arapçadan Türkçeye yaptığı 20'nin üzerindeki çeviri ve akademik çalışmalarıyla Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Tanrıverdi layık görüldü.

"Türkçeden Arapçaya En İyi Tercüme Ödülü" ise Türk edebiyatının Arap dünyasına tanıtılmasına yönelik çalışmaları dolayısıyla Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili Öğretim Görevlisi Sare İsmailoğlu'na verildi.

Törende çeviri faaliyetlerinin yanı sıra Türkçe ve Arapça edebiyatı arasındaki kültürel dolaşıma katkı sağlayan yayınevleri de ödüllendirildi.

Türkçeden Arapçaya en fazla eseri kazandıran ve eserleri Arap dünyasında etki oluşturan yayınevi kategorisindeki ödül, Genel Yayın Yönetmenliğini Dr. Melike Gündüz'ün yaptığı Erdem Yayınlarına takdim edildi.

Arapçadan Türkçeye eser kazandıran ve Türk okuruna ulaşan yayıncılık faaliyetleri kapsamında verilen ödül ise Filistinli yazar ve yayıncı Taghreed Najjar tarafından kurulan Selwa Publishing'e verildi.

Filistin çocuk edebiyatının öne çıkan isimlerinden Najjar, çocuk edebiyatı alanındaki çalışmaları ve uluslararası yayıncılık faaliyetleriyle tanınıyor.

Kaynak: AA

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