11 Yaşındaki Arif Kerem Önder İçin Arama Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
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11 Yaşındaki Arif Kerem Önder İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

11 Yaşındaki Arif Kerem Önder İçin Arama Çalışmaları Sürüyor
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Rize'de denizde kaybolan Arif Kerem Önder'i bulmak için 3 gündür arama çalışmaları devam ediyor.

RİZE'nin Çayeli ilçesinde girdiği denizde dalgalara kapılıp kaybolan Arif Kerem Önder'i (11) arama çalışmaları 3'üncü günde sürüyor.

Olay, önceki gün ilçeye bağlı Büyüktaşhane Mahallesi sahilinde meydana geldi. Denize giren Ahmet Ertuğrul ile kardeşi Arif Kerem Önder, dalgalara kapılınca suda çırpınmaya başladı. Sahildekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla Ahmet Ertuğrul Önder, denizden kıyıya çıkarılırken, kardeşi Arif Kerem Önder gözden kayboldu. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı Ahmet Ertuğrul, ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

ARAMALARA 113 PERSONEL KATILIYOR

Dalgalara kapılıp denizde kaybolan Arif Kerem Önder'i arama çalışmaları 3'üncü gününde, sabah erken saatlerde başladı. Deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin deniz üzerinden, dalgıç ekiplerinin deniz altından başlattıkları çalışmalar, dronla havadan da destekleniyor. Çalışmalar, toplam 113 personel, 22 araç, 5 bot, 1 sonar, 4 dron ve 1 helikopter ile denizden, havadan ve kıyı şeridinden devam ediyor.

Kaynak: DHA

Acil Durum, Güncel, Çayeli, Rize, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel 11 Yaşındaki Arif Kerem Önder İçin Arama Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika

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