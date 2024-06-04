11 yaşındaki çocuk, park halindeki iş makinesinin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

11 yaşındaki çocuk, park halindeki iş makinesinin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti

Balıkesir'in Havran ilçesinde, park halindeki iş makinesini hareket ettiren 11 yaşındaki Fatih Sakar, iş makinesinin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. İddiaya göre, çocuk iş makinesine binerek çalıştırdıktan sonra kontrolü kaybederek şarampole devrilen makine, çocuğun hayatına mal oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

04.06.2024 21:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BALIKESİR'in Havran ilçesinde, iddiaya göre park halindeki iş makinesini hareket ettiren 11 yaşındaki Fatih Sakar, iş makinesinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirdi.

Olay, bugün öğle saatlerinde kırsal Kocadağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta iş makinesi ile çalışma yapan İsa Sakar, bir süre sonra park ettikten sonra yanından ayrıldı. Bir süre sonra iş makinesinin başına gelen Sakar'ın oğlu Fatih Sakar, iş makinesine binerek çalıştırdı. Hareket eden ve panik yapan çocuğun durduramadığı iş makinesi şarampole devrildi. Çocuğun yaralandığını gören çevredekileri, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede talihsiz çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Fatih Sakar'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Balıkesir, Havran, Fatih, Çocuk, Hukuk, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 11 yaşındaki çocuk, park halindeki iş makinesinin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:51 Milyar dolarlık katliam anlaşması İsrail, ABD’den F-35 savaş uçağı alacak Milyar dolarlık katliam anlaşması! İsrail, ABD'den F-35 savaş uçağı alacak
20:04 Meclis’te kayyum protestosu AK Partili ve DEM’li vekiller birbirine girdi Meclis'te kayyum protestosu! AK Partili ve DEM'li vekiller birbirine girdi
19:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu
18:58 Cumhurbaşkanlığı’ndan AYM kararları sonrası ilk yorum: Cumhurbaşkanı’nın yetkileri iptal edilmedi Cumhurbaşkanlığı'ndan AYM kararları sonrası ilk yorum: Cumhurbaşkanı'nın yetkileri iptal edilmedi
08:21 Japon otomobil markaları hileyi itiraf etti İlk özür Toyota’dan Japon otomobil markaları hileyi itiraf etti! İlk özür Toyota'dan
21:43 Çalıştıracağı takıma çok şaşıracaksınız Mehmet Topal, teknik direktörlüğe başlıyor Çalıştıracağı takıma çok şaşıracaksınız! Mehmet Topal, teknik direktörlüğe başlıyor
20:46 Ali Koç’tan Mehmet Büyükekşi çıkışı: Aday olsa da olmasa da ibra etmeyeceğiz Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi çıkışı: Aday olsa da olmasa da ibra etmeyeceğiz
19:54 Az daha kariyeri bitiyormuş Mbappe’den çok konuşulacak itiraf Az daha kariyeri bitiyormuş! Mbappe'den çok konuşulacak itiraf
19:49 Öğrencisi, akademisyenin hayatını kabusa çevirdi: 7 aydır evimden dışarı çıkamıyorum Öğrencisi, akademisyenin hayatını kabusa çevirdi: 7 aydır evimden dışarı çıkamıyorum
19:08 Teknik değil, sportif direktör buldular Eski Galatasaraylı Beşiktaş’a geliyor Teknik değil, sportif direktör buldular! Eski Galatasaraylı Beşiktaş'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 22:28:02. #1.13#
SON DAKİKA: 11 yaşındaki çocuk, park halindeki iş makinesinin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement